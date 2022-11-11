MIRROR出師不利！姜濤帶隊打波受傷倒地

《903 AllStar 籃球賽》今晚（11日）舉行，男團MIRROR自7月底紅館事故後首次齊人合體，12子獲安排壓軸出場，現場由鄭裕玲（嘟嘟）為球賽主持開球禮，姜濤、森美分別代表歌星和DJ隊出跳高搶球，但嘟嘟擺明偏心，搞笑地將籃球直接交畀姜濤，全場爆笑！

歌星隊除了派出姜濤，第一場球賽還有Ian（陳卓賢）、ERROR的193、樂隊Dear Jane的主音Tim和馮允謙率先以正選上場，Ian一落場即發揮水準，好快就入到2球，粉絲報以熱烈掌聲，姜濤都唔執輸入了1球，之後好快又換入了Stanley及Edan，Edan本來好有型搶到波，但中途失手仆低認真失威，貫徹其搞笑形象，而Stanley都打得吓，見他都成功入了一球為歌星隊搶分。在第三節比賽，Anson Lo終於出場，「神徒」（他粉絲暱稱）立即報以歡呼聲，他的隊友及對手可能為了滿足粉絲，已經讓開晒，任他投射，但可惜他射三球都唔入。

姜濤在第籃球賽四節比賽受傷，現場所見他衝前攔截對方時候，不少心與對方球員碰撞，自己碌落地扭傷了右膝蓋，見他狀甚痛苦，在地上「典吓典吓」，由聖約翰救傷隊為他包紮，現場將他用黑布圍住，包紮完才由隊友扶起他，坐上輪椅離場。