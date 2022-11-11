索女小蠻腰　床技過兩招

日本AV界戰鬥格索女君島美緒同伊藤舞雪，今次嚟個比併睇吓邊個實力最強！（互聯網）

日本AV界巨乳女優數之不盡，佢哋除咗上圍激凸，仲擁有健美結實嘅小蠻腰，床戰時扭動起嚟份外誘人，今日就搵嚟AV界兩位小腰精君島美緒同伊藤舞雪作比併，一齊嚟睇吓邊個實力最強啦！

百戰水蛇腰

今年34歲嘅君島美緒，出道拍AV已經有17年，雖然美貌比起初出道時減少咗青春感，不過就多咗一股攝人神魂嘅迷人魅力，而且身材比以前更加誘人，上圍一對G奶長期保持堅挺同飽滿，然而胴體卻愈見纖巧，條水蛇腰只得23吋，身材曲線相當優美。

佢喺2005年以藝名京本楓出道，人氣只屬一般，後來淪落到拍四仔並改名單字叫「瞳」，但人氣仍然係谷唔起。直到2017年，佢改用現有名字重新出發，結果成功轉運突然爆紅，更成為2017至2018年年度最忙碌嘅女優，而喺之後幾年間共推出超過800部作品，數量相當驚人，更被封為百戰女王。之所以有咁多AV拍，除咗外形吸引，亦因為佢每次演出都夠晒落力，扮演每個角色都相當投入，吸引到廣大AV迷嘅支持。

君島美緒

年齡：34歲

身高：5呎3吋

三圍：35G-23-34

摩打黃蜂腰

君島美緒喺AV界歷戰經年，狀態依然相當好，喺日本AV界中又可以搵邊位女優同佢比併呢？就係出自一家中型AV廠嘅當家一姐伊藤舞雪喇！今年24歲嘅佢，樣貌俏麗標致得嚟，散發出一股溫柔女人味，身材屬於薄身大波型，心口擁有一對脹卜卜嘅F奶，而且極富彈性，堪稱為乳中極品，加埋條22吋黃蜂腰，真係冇得輸！

佢喺2018年由着衣寫真偶像跳入AV界發展，由出道至今都係AV廠kawaii嘅專屬女優，更一直坐穩一姐地位，原因係佢愈來愈索，身材亦愈來愈弗，當然仲有演出夠出色啦！佢最擅長扮演癡女角色，對住男優毫不留手，動作充滿狠勁，誓要將對方榨乾！仲有佢條腰靈活又有力，坐喺男優身上能夠表演出凌厲敏捷嘅騎乘功夫，喺床上舞動嘅姿勢深深咁吸引住觀眾目光，當家一姐果然唔係浪得虛名！

伊藤舞雪

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：34F-22-34

第1回合

鬥靚樣

君島美緒散發出獨特嘅女性魅力，令人一見難忘，不過伊藤舞雪嘅樣貌更加美艷動人，唔少AV迷都讚佢「眉目秀麗」，氣質出類拔萃。

第2回合

鬥演出

伊藤舞雪唔單止騎功一流，更能夠掌握到癡女嘅精髓，扮演癡女角色的確好睇。不過，君島美緒嘅戲路比舞雪更廣闊，除咗演活癡女之外，扮演其他溫柔角色亦一樣掂。

第3回合

鬥活躍

君島美緒除咗拍AV多，其他活動亦相當多，例如周不時去淺草跳艷舞，至於伊藤舞雪亦唔弱，係某本時尚雜誌嘅專屬模特兒，所以兩位女優嘅活躍度都有番咁上下。

君島美緒勝

伊藤舞雪有美貌，身材更加無與倫比，但係AV演出比較單一化，至於君島美緒拍片經驗老到，任何角色都掌握得到，加上床技快慢有序，可謂稍勝一籌。