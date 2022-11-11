有冇興趣同我哋一齊打機？（互聯網）

打機打到爆火，火到掉爛手掣打爆芒就聽得多，但係打機打到爆慾火卻未聽過！唔緊要，美國四仔片廠就拍畀你睇，今日就介紹兩部以打機為題材嘅四仔作品畀大家，睇完之後包你慾火飆升！

枱底有蠱惑

網絡上有唔少人氣打機女主播，當中有技術超群，又有性感迷人，由Girlsway炮製嘅《The Ultimate Distraction》，一班由脫星飾演嘅打機女主播，卻係打機勁身材又正！由Alex Coal、Alison Rey、Alix Lynx等多位火辣脫星演出，劇情講人氣性感打機女主播Alix Lynx，憑住鏡頭前所露出嘅乳溝，同埋超強嘅打機實力，而成為唔少遊戲迷嘅女神。不過佢哋卻估唔到，原來佢每次直播打機，枱底下原來都匿咗個人為佢提供口舌服務！

開心三人行

對遊戲迷嚟講，過關嘅滿足感係打機其中一個快樂泉源，而過唔到關就梗係要請教高手啦！呢套由Twistys推出嘅《Turning Twistys #8》嘅故事，就係講女主角Alyx Star為咗打機可以廢寢忘餐，更搵嚟高手Natasha Nice幫拖過關，點知原來對方等咗同佢嚟個三人行好耐，於是趁機提出條件，卻估唔到Alyx Star居然一口答應，結果過關之後，一幕令人心跳加速嘅床戰就此開始。

任人魚肉

呢套由Slayed推出嘅《Play》，搵嚟Emily Willis、Ryan Ryans、Jazlyn Ray等多位美乳脫星演出，故事講作為遊戲迷嘅佢哋，平時老友鬼鬼，但當拎起手掣就連閨蜜都冇面畀。呢日佢哋約埋打格鬥遊戲，點知有人一直輸，輸到發老脾，於是開出如果輸咗嗰個就要剝光豬兼任人魚肉，結果比賽都未完，佢哋已經由格鬥遊戲變成情慾亂鬥。

碟評

唔少遊戲迷都覺得打機界少有女高手，其實喺今次介紹嘅兩套作品中，有位真係高手嚟，佢就係喺《The Ultimate Distraction》登場嘅Alix Lynx，亦正因為咁嘅緣故，令呢套作品變得更有話題性。當然，打機直播加情慾互動，亦令呢套片更具觀賞性。