【是日通勝】

農曆十月十九

壬寅年 辛亥月 己巳日

吉時：晚上11時至1時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時

宜：破屋、壞垣、

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：12、25、39、40

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：待人寬容，不斤斤計較，可獲幸運之神眷顧。

金牛座：事業運上升，無後顧之憂，可放膽追尋夢想。

雙子座：財運不錯，但作出投資決定前要做足功課。

巨蟹座：處理錢銀問題不可輕率，凡事三思而後行。

獅子座：瑣事纏身，分身不暇，不要把所有事攬上身。

處女座：判斷力差，易意氣用事，提防誤墮騙財陷阱。

天秤座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

天蠍座：付出與回報不成正比，心理上要作出調節。

人馬座：獲好運氣加持，謀事零阻滯，易取得佳績。

山羊座：三心兩意沒好處，重要的公務應優先處理。

水瓶座：精力旺盛，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

雙魚座：好人有好報，宜趁順境時多幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）豬 精神差

鼠：心情差，思緒亂，易把簡單問題複雜化。

牛：多參加聚會，對拓展人際網絡有好處。

虎：財運差勁，投資花費忌衝動，小心受騙。

兔：不要到嘈雜人多的地方，以免情緒失控。

龍：桃花旺，易遇上有緣人，單身者宜把握。

蛇：投資眼光準，易有斬獲，但要見好就收。

馬：瑣事纏身，忙得焦頭爛額，易失去冷靜。

羊：職場上有自我表現的時機，要好好把握。

猴：社交活躍，能與人融洽相處，心情愉快。

雞：運勢佳，貴人助力強，職場地位有提升。

狗：身心狀態於午後變差，重要事趁早處理。

豬：是日沖煞，精神萎靡，做事總是慢半拍。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

講多過做的星座

雙子座：點子超多搖擺不定

敏捷的雙子座遇到問題時會想出不同的對應方法，絕對不是難事，亦可以滔滔不絕地想出新點子，只是需要着手執行時，往往有很多不同的事發生，變得難以集中，不能堅持到尾，更可能中途不知何解已把事情忘記了，做了其他的事。

天秤座：兩全其美難取平衡

天秤座在處理問題時都希望取得兩全其美、皆大歡喜的結果，但現實上要做到完全平等並不容易，這亦是天秤座的選擇困難症，有時分析容易落實難，會怕因為自己的決定而得失別人，在各人之間的利益出現落差下，做不到決定和行動是很平常不過的事。

水瓶座：想法創新經常離地

水瓶座往往能夠想出很多新奇的方法處理不同的事情，甚至是別人從來沒有想過的方式，他都可以整理出全盤計劃。只是水瓶座是思考派，有時會因為某些個人執着或堅持，不願意違背原則下，難以單獨成事，亦因為不在乎別人的睇法，覺得沒有去做又如何。

雙魚座：天馬行空變化多端

幻想力豐富的雙魚座，有很多事都想去做，可惜落實執行有困難，因為他們憑感覺行事，很多時因為沒有具體的方法，加上感覺變化多端，難以掌握，以致力不從心，建議找來務實朋友來協助，效率才有機會提升。