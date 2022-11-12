無綫節目巡禮晒冷！蔡思貝企正中間　拋胸搶攻視后

無綫昨日舉行一年一度的節目巡禮，逾150位藝員出席晒冷，視后林夏薇感嘆冇劇出街，無緣冧莊視后，更被另一視后蔡思貝以谷胸造型搶攻，視帝譚俊彥與馬國明則同以輕鬆心態觀戰。而大合照企正C位的陳豪深受廣告客戶歡迎，全程被包圍合照。

《無綫節目巡禮2023》昨日假將軍澳電視廣播城舉行，全台藝員傾巢而出，包括陳豪、譚俊彥、陳山聰、馬國明、周嘉洛、林夏薇、張曦雯、陳瀅、胡定欣、黃翠如及劉穎鏇等，當中以谷胸上陣的蔡思貝、穿Deep V長裙的黃智雯及趙希洛最為性感，反觀「咪神」高海寧、陳自瑤卻封胸收起性感，而穿高衩裙的朱凱婷踏上梯級時不慎走光。至於大合照排位，今年企正「C位」的有陳豪、視后林夏薇、視帝譚俊彥、蔡思貝、馬國明及胡定欣，期間眾星更為「TVB經典人物漫畫牆」進行揭幕。

節目巡禮向廣告客戶推介8套來年的新劇，包括《一舞傾城》、《狀王之王》、《香港人在北京》、《你好，我的大夫》、《痞子殿下2》、《隱形戰隊》、《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》，有港版《華燈初上》之稱的《一》劇片段首度曝光，當中姚子羚、蔡潔與男伴有不少激情咀戲，場面火辣。

馬國明輕鬆觀戰

林夏薇今年沒劇出街，似乎無緣冧莊視后，她表示：「曾經講過《法言人》會播，後來又冇播，係有啲可惜，因為個角色畀觀眾見到唔同感覺嘅薇薇。（今年冇得爭喎！）呢個唔係重點，我希望每個角色都可以畀觀眾唔同嘅感覺，每個角色都係新嘅學習。」而剛從馬來西亞完成電影《爆裂點》返港的視帝譚俊彥，透露幾乎一整年沒拍無綫劇，故稍後除了「找數」拍新劇，更會主持廚藝節目，問到對冧莊視帝可有信心？他說：「今年唔諗呢樣嘢，係另一個心情，冇上年咁緊張，反而睇到好多同事都好努力，所以到時會喺台下支持佢哋。」同樣輕鬆觀戰的馬國明，透露與女友湯洛雯有共識於明年完婚。

周嘉洛再做「劇王」

在一眾花旦中搶盡風頭的思貝，被指成為全場「峰」頭躉，她笑說：「我哋女仔之間會互相鹹濕大家，頭先我一嚟到，陳瀅就揭高我條裙！（呢排成日行性感？）放緊假梗係要扮靚，好少有呢啲機會扮靚。」而智雯Deep V上陣，表示要捉緊機會扮靚，並指今年先後完成3部劇集，可說是超額完成，正計劃下月生日時旅行慶祝兼充電。

至於獲力捧的周嘉洛憑《痞2》、《寵》與《羅》3套劇冧莊成為「劇王」，撼低各佔一劇的陳豪、陳展鵬、馬國明及王浩信多位視帝，花旦則以姚子羚與游嘉欣同時佔兩劇。對於再度成為「劇王」，嘉洛笑言要恭喜自己，惟收入有減無增，做多賺少！