法國「國寶級女星」茱麗葉庇洛仙為乜三次拒與史匹堡合作？

法國女星茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）是國寶級女星，從影多年拍過無數出色的電影。90年代她就憑美國片《別問我是誰》（The English Patient）的精彩演出而勇奪奧斯卡金像獎最佳女配角。雖然她成功「登陸」荷里活，但她卻對拍攝荷里活商業片不感興趣。曾經3次推卻美國大導演史提芬史匹堡（Steven Spielberg）的邀請拍片！

她最近受訪時提及拒絕史匹堡一事，她說：「我唔係記得好清楚，係史提芬提我！第一次係拍《聖戰奇兵》（Indiana Jones and the Last Crusade），因為當時我拍緊導演Leos Carax套《新橋之戀》（The Lovers on the Bridge）。而第二次係《舒特拉的名單》（Schindler’s List），我當時懷孕。而之後就係拍恐龍片（《侏羅紀公園》），我當時已經應承拍《藍白紅三部曲之藍》（Three Colors: Blue）。我相信睇到史匹堡點拍《侏》係件開心嘅事。」

不過茱麗葉也偶然會「破戒」拍美國商業片。她先後接拍《哥斯拉》（Godzilla）以及《攻殼機動隊》（Ghost in the Shell）。她受訪時解釋接拍原因：「我客串《哥斯拉》幾分鐘戲係取悅我囝囝。我必須要承認！而《攻殼》，我最初係抗拒既。我推咗兩、三次，佢哋就三翻四次改寫我個角色。到最後令個角色好有趣。我好開心同史嘉娜祖漢遜（Scarlet Johansson）做對手戲。」而她亦透露拍攝《哥斯拉》時獲得導演好友昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）的讚賞！她說：「塔倫天奴曾經同我講：『那次係我首次睇3D賣座片時喊。我要除眼鏡抹眼淚。』我認定呢個係讚賞。」