法國「國寶級女星」茱麗葉庇洛仙為乜三次拒與史匹堡合作？

法國女星茱麗葉庇洛仙(Juliette Binoche)是國寶級女星,從影多年拍過無數出色的電影。90年代她就憑美國片《別問我是誰》(The English Patient)的精彩演出而勇奪奧斯卡金像獎最佳女配角。雖然她成功「登陸」荷里活,但她卻對拍攝荷里活商業片不感興趣。曾經3次推卻美國大導演史提芬史匹堡(Steven Spielberg)的邀請拍片!

她最近受訪時提及拒絕史匹堡一事,她說:「我唔係記得好清楚,係史提芬提我!第一次係拍《聖戰奇兵》(Indiana Jones and the Last Crusade),因為當時我拍緊導演Leos Carax套《新橋之戀》(The Lovers on the Bridge)。而第二次係《舒特拉的名單》(Schindler’s List),我當時懷孕。而之後就係拍恐龍片(《侏羅紀公園》),我當時已經應承拍《藍白紅三部曲之藍》(Three Colors: Blue)。我相信睇到史匹堡點拍《侏》係件開心嘅事。」

不過茱麗葉也偶然會「破戒」拍美國商業片。她先後接拍《哥斯拉》(Godzilla)以及《攻殼機動隊》(Ghost in the Shell)。她受訪時解釋接拍原因:「我客串《哥斯拉》幾分鐘戲係取悅我囝囝。我必須要承認!而《攻殼》,我最初係抗拒既。我推咗兩、三次,佢哋就三翻四次改寫我個角色。到最後令個角色好有趣。我好開心同史嘉娜祖漢遜(Scarlet Johansson)做對手戲。」而她亦透露拍攝《哥斯拉》時獲得導演好友昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)的讚賞!她說:「塔倫天奴曾經同我講:『那次係我首次睇3D賣座片時喊。我要除眼鏡抹眼淚。』我認定呢個係讚賞。」