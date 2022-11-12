財務糾紛升級！樂宜狂接恐嚇電話報警求助

兩大性感女神樂宜和蔚雨芯合資的醫美診所爆出財務糾紛，更傳出有人背後搞搞震欲另起爐灶。本報收到消息，近日事件再升級，樂宜連番收到恐嚇電話滋擾，令初踏商界的她惶恐不安，昨日更向東網承認已報警求助。

連續兩年被選為5大頂級DJ之一的樂宜，憑34C「胸」猛身材成為新一代性感女神。在DJ界享負盛名的她，在商界是初哥一名，今年7月處女下海首次做生意，和「魔鬼胸」女神蔚雨芯（Rainky）合資開設醫學美容診所。當時樂宜稱一直想創業，遇上從事多年美容生意的Rainky後決定拍住上，想向對方取生意經。出錢又出力，樂宜更做診所代言人，拍攝大膽水着照。惟日前本報收到讀者爆料，指診所出現財務糾紛，有人要報警求助外，另有傳聞指有人趁Rainky不在港而另起爐灶，令她要立即從美國提前返港，並稱已交由律師處理，不作回應。一波未平，一波又起，本報收到消息，是次糾紛已升級，更令樂宜終日擔驚受怕。

同蔚雨芯「冇乜嘢」

據知情人士透露，診所共有4名股東，當中包括1名醫生。身為股東的樂宜、Rainky及其同學各投資7位數字，然而近日的財務糾紛仍未解決，樂宜更連番收到1名男子的恐嚇電話，粗言穢語，言詞有威脅性。樂宜踏足商界不到半年，不單要面對生意問題，更遭恐嚇，令她摸不着頭腦兼惶恐不安。

東網致電樂宜問及診所的財務糾紛，她只說：「一切已交由律師處理，唔方便作任何回應。（你同Rainky關係如何？）我哋冇乜嘢。（關於另起爐灶傳聞，擔心矛頭指向你？）冇啲咁嘅事。（收過恐嚇電話？）已經報咗警，唔方便講太多。」