張敬軒自封「深水埗謝霆鋒」　5位數勞軍氹番王菀之

藝人張敬軒（軒仔）新片煞科，出動5位數字「勞軍」，氹得拍檔王菀之（Ivana）「心情好番晒」。提到兩人的對打場面，自封「深水埗謝霆鋒」的軒仔為Ivana改名「牛池灣楊紫瓊」，令人忍俊不禁。

軒仔「久休復出」影壇之作《超神經械劫案》近日迎來殺青，經過約兩個月的拍攝，台前幕後合作得相當愉快，對即將各散東西大感不捨。開工時軒仔變身「萬歲王」，經常請大家「食好嘢」振軍心，而煞科當日他再費心思，花上5位數字請來街頭美食「雞蛋仔」及「夾餅」團隊到訪片場，為一眾拍檔提供熱辣辣甜點，結果深受製作團隊歡迎，頻頻大排長龍。而軒仔與Ivana趁機偷師，大讚自己的「出品」脆卜卜！

「小心我落咗毒！」

據悉，煞科日拍攝軒仔與Ivana對打場面，電影公司要求保密以防劇透。兩人大讚武指團隊細心，連場打戲即使再簡單的動作，亦很小心處理以防萬一。軒仔笑指一直很期待這場殺青重頭戲，又自封「彩虹甄子丹」及「深水埗謝霆鋒」，更搞笑以「牛池灣楊紫瓊」來稱呼Ivana，他們笑說：「總之魏浚笙同楊天宇啲打戲，都只係拍得住我哋咁啦。」談到首次合作拍電影有何難忘事，Ivana笑答：「冇鬧交，我哋感情仲幾好，只係拍攝過程受天氣影響，試過冒雨都要趕進度，比較難拍啲囉。知道佢今日萬歲雞蛋仔，我好開心，心情返晒嚟嘞！」軒仔聞言即駁嘴：「小心我落咗毒呀！」場面爆笑。

完成電影拍攝後，軒仔緊接將投入演唱會綵排，他透露暫時未有邀請嘉賓的打算：「會唱好多上次演唱會未唱過嘅歌，而完成演唱會後應該都冇息休，因為要忙《超》片上映宣傳。」Ivana即接口：「咁到時我喺屋企支持你啦！」對於成功入圍角逐「第三十三屆國際流行音樂大獎」，卻遭拿來與MIRROR比較，軒仔坦言不欲多作回應：「我唔係好鍾意咁樣比較，真係冇乜意思，所有嘢唔係我哋自己講，市場自然會有公論。」