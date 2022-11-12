姜濤力壓眾星做MVP　193：名銜係浮雲！

人氣組合MIRROR與ERROR昨日（11日）參與電台舉辦的籃球賽，期間MIRROR成員姜濤不幸受傷，要提早離場接受治療，最後由歌星隊以一分之差險勝DJ隊，ERROR成員193更射入關鍵性一球，成為奪冠功臣，而姜濤與方力申分別被選為歌手隊與DJ隊中最有價值球員。

ERROR受訪時講到姜濤傷勢，他們稱不太清楚，指對方已在醫院接受治療，希望他冇事。談到193射入致勝一球，其他成員即笑言：「我哋係193朋友。其實我哋四個出場係為咗令敵隊攞多啲分，令佢哋之後放軟手腳，我哋係氣氛製造組，呢個全部都係我哋嘅部署。」

對於提早退場的姜濤力壓入球功臣193成為最有價值球員，193說：「名銜係浮雲，我冇所謂，姜濤值得攞，佢連亞太區男歌手（指我最喜愛男歌手）都攞到，我哋從來冇攞過電台嘅音樂獎。」

另外，提到姜濤在劇集《季前賽》中有親吻戲，問到同劇的193有否在現場觀看兩人拍攝，他笑言：「我哋收工就走，蜻蜓點水有乜好睇，濕吻就會睇。（拍劇同人咀對咀冇問題？）我即刻伸脷。（想同邊個咀嘴？）Do姐（鄭裕玲），佢嚟我哋嗰台，我同佢打車輪。」成員即叫他不要嚇走對方，193即指Do姐是專業演員，接吻戲只是基本，又指他們有邀請對方合作，但對方正在吹頭，聽不到他們說話。