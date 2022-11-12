認真做快樂事　帶隻恐龍去行山

行山打卡是常識吧！不過打卡打到好似Thomas咁出位，又有過萬人Like都算巴閉！Thomas沒有顯示顏值（因為只有背面或側面）、沒Bra Top，只憑着每次騎「恐龍」上山打卡，與恐龍昂首大地的相片，卻在網上和山界殺出一條血路，引起極大回響。到底這個帶着恐龍行山的故事是怎樣發生？就讓本尊娓娓道來吧！

突然爆紅過萬人讚好

這位30出頭的「恐龍奇俠」叫Thomas，除了身兼人夫和人父兩職，更是一位在酒店工作的平凡打工仔。他由5年前開始，養成行山的習慣，在假日更會一個人行山，享受自由自在Me Time。他解釋：「因為一人成行，時間和行程安排上都可以更彈性。無論幾時出發、行邊度、行幾快或幾慢，甚至想幾時停低休息都好隨意。」直到去年底，他開始帶着「恐龍」一同行山，而每次出動都會揀個大自然靚景與「恐龍」一同合照，再放到社交群組跟山友分享。

Thomas坦言最初也擔心旁人投以奇怪目光，驚畀人笑：「因為每當穿上恐龍裝，所有鏡頭對都會對着你，但後來發現只要自己唔尷尬，便不存在尷尬的問題。」其後在朋友鼓勵下他開設專頁「Thomas & his Dinosaur」，進一步記錄自己和「恐龍」的足迹。他說樣做只為了開心Share，早前他在社交平台風景攝影群組，就上載過一條「只要我唔尷尬....系列....」貼文及一張他在彎曲山和「恐龍」打卡的照片。單是盞鬼有趣的畫面，已令人隔住個芒都想笑，感覺十分治愈，難怪出Post不久即獲得過萬人讚好和500幾個留言，反應超好！

自己唔尷尬 娛己又娛人

回顧貼文，留言中有人佩服他大膽，亦有人大讚：「這張相片莫名的療愈，謝謝（微微一笑）」、「睇完張圖，個人都唔知點解開心咗。畀讚」、「最鍾意睇人哋好認真咁做傻嘢，好開心」；亦有人鼓勵他：「自己開心又冇搞到人，開心就得。人生唔係好多時間可以做到自己喜歡嘅事情」、「為自己而活，有乜值得尷尬呢？」另還有網民，在留言下自Po了一張身穿蜘蛛俠衫現身大欖涌水塘千島湖的照片，以示支持。

Thomas透露，他的大膽和勇氣都是來自一些網上實例：「見過有人用動漫電影角色造型行山打卡，有蜘蛛俠、美國隊長甚至貓女郎，覺得很有趣和特別，想親身體驗吓，於是揀咗形象更大眾化的恐龍造型。」他續道：「其實當初純粹為了娛己和分享，沒料到會為那麼多人帶來開心，變咗娛己又娛人，這些回響都會成為我繼續帶恐龍行山的動力。」

10幾公斤孭上身

Thomas的行山密友是一隻吹氣恐龍，上半身吹氣，下半身可以讓人穿對腳落去扮恐龍腳。他指出：「恐龍衫內置風機，通常去到打卡位先幫佢充氣，充1~2分鐘便可將整隻恐龍吹脹。」不過大家別以為Thomas在山上打卡好過癮、好輕鬆，Thomas話：「吹氣恐龍都幾大件，要捲好、摺好才能收入背囊。要打卡就唔少得拍攝所用的無人機、足夠的充電池及俗稱尿袋的流動充電源，加埋足夠的糧水和其他隨行用品，每次都要孭10幾公斤重的背囊上山。」

Thomas和他的「恐龍」現在每個月會上山一次，每次目的地都不同。他表示：「起初都有擔心自己體力應付唔到全程，到真係行時亦感到有點吃力，不過家陣已習慣，即使應付難度較高嘅山，例如蚺蛇尖及大刀屻等都冇問題。」不過他提醒：「一個人行山，冇同伴照應，更要量力而為和注意安全，打卡時當然要小心腳下，出發前、落山後都要同家人報平安。」

同場加映：山上如此Fun

除了Thomas帶「恐龍」行山夠開心外，以下一些發生在本地及外地山上的事情，也十分有趣！

1.遺失暴龍在山：早幾個月，有一名台灣山友帶着暴龍公仔去南投的奇萊南峰，但可憐的暴龍竟被主人遺留在山上。主人發現後在社交平台緊急Po文求救，希望有其他登山人士可以幫手拯救這隻迷途小暴龍。沒料到尋龍帖一出，就有不少山友報料，晒出自己跟這隻公仔的種種合照，還附上拍照時間、地點和搞笑Caption，例如：「23號早上10點！他會跑」、「今天跑到南華山了」、「24號早上還有看到，屹立不搖的站在那邊」。主人見到自己的公仔玩得開心又變網紅，都特別留言感謝各方人士，助她尋回迷途小暴龍，相當搞笑！

2.阿爾卑斯山曾出現粉紅巨兔

讓人一看便會心微笑的行山驚喜，遠在意大利北部的阿爾卑斯山都有。一隻60米長、6米高、可讓遊客攀爬並在頂部休息的粉紅巨兔，早在2005年開始躺平在海拔1,600米離Artesina村不遠的阿爾卑斯山上。在可降解的粉紅毛絨面料下填滿稻草，負責打造它的維也納藝術團體Gelitin，全出於既不影響自然環境及生態，又可為遊客帶來驚喜的初心，亦早已預計它會受天氣影響，甚至被牛吞食，完全被天氣和自然破壞。意想不到是，兔兔消失的日子比預期的2025年還要快3年，去年就有人發現衞星地圖上，已經找不到這隻兔了。