漫威(Marvel)年度壓軸超級英雄電影《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever)昨日(11日)全球公映,而北美於開畫前一晚舉行優先場,讓一眾漫威迷先睹為快!

而優先場票房勁收2,800萬美元(約2.2億港元),超越首集於2018年的周四優先場2,520萬美元(約2億港元)票房數字。不過,《黑豹2》的周四優先場成績就不及今年兩部漫威超英片《雷神奇俠4:愛與雷霆》(Thor:Love and Thunder)以及《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)的周四優先場票房,其中《奇》北美優先場票房高達3,600萬美元(約2.8億港元)。

雖然《黑豹2》以及之前DC的《黑亞當》(Black Adam)在全球大受歡迎,但近日有電影雜誌預期兩片未來不會引入中國上映。