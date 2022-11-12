準備聘請律師！OMEGA X慘遭女老闆性騷擾兼恐嚇

韓國11人男團OMEGA X上月完成美國巡演後，驚爆在當地街頭遭事務所女老闆姜某辱罵及施暴，姜某其後更取消他們返韓的機票，成員最後要在父母的幫助下買機票回國，姜某其後宣布引咎辭職，但韓媒昨日（11日）爆料指放任姜某惡行的正是另一老闆黃某，而黃某與姜某是夫妻關係，所以即使姜某已經辭職，並不代表OMEGA X已經甩難。

SBS電視台指OMEGA X除了遭姜某辱罵之外，更曾被對方性騷擾，成員向記者指曾在酒席上被摸，而姜某在機場飲醉酒，並強行翹成員的手臂和擁抱成員，成員A某表示：「我真的懷疑我們為甚麼要做這種事，我們的練習時間和私人時間都被搶走了，被迫參加那種酒局。」而姜某更多次在聊天群組中發送安眠藥、酒和遺書等照片威脅成員，有法律界人士指：「假如是令人感到恐懼的行為，可以構成恐嚇罪，如果是摸大腿或令人感到有羞恥心的話，這是可以構成性騷擾罪的。」而在巡唱舉行期間，曾有4名成員確診新冠肺炎，但姜某卻要求他們隱瞞並繼續開騷。

消息指成員返韓後已各自返回家中，有部分成員一直有驚恐和不安症狀，返韓後繼續在醫院接受治療，而事務所因為成員在過去兩周沒有復工，已發文件給成員指他們欠債逾200萬港元，成員正準備聘請律師，採取法律行動。記者表示在採訪過程中得悉有不少韓流歌手亦同樣在事務所受到被辱罵、施暴、干涉私生活或拖欠工資等不公平的待遇，一般大型事務所都有完整的訓練系統，但規模比較小的事務所都是由老闆本人負責，令這種情況更容易出現。