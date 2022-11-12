鄭裕玲首以自由身出席公開活動　自爆離巢即有人招手

藝人鄭裕玲（DoDo）離巢無綫後，昨晚（11日）首度現身公開活動為電台舉辦的籃球賽主持開球禮及擔任旁述，在開球禮上她擺明偏心姜濤，將波直接交給對方，其後DoDo自言技癢想入樽，由ERROR的成員肥仔及Dee抬起她，再由193幫她投籃，場面搞笑。

受訪時，問到DoDo約滿無綫後，是否很自由可以參與類似活動？她說：「唔係，以前都有參加，今日係咁啱啫！（之後再做多啲呢類活動？）要佢哋搵我先得，我係地位高，但工作都係要人哋搵我先有得參與。（你想試咩新嘢？）依家經過咁多年，喺TVB乜都做過，人係輪流轉，以前唔做嘅嘢，依家都想試，我想拍電影。（拍劇呢？）拍劇就辛苦啲，拍劇恐懼仲喺度，時間又長又冇得瞓。（梁朝偉都話想拍劇？）你聽佢講啦！佢咁多嘢做。」

講到拍電影，她坦言未有人接觸，最重要是看劇本，至於可有電視向她招手？她坦言：「一完咗約乜都有人搵我，但我冇應承。（有冇咩要求？）要係新嘢，旅遊節目我都鍾意，去啲我未去過嘅地方，如果去過嘅地方，模式最好唔同。不過我仲欠無綫兩個節目，11月尾要返去拍。」她又稱想試演舞台劇，她揚言甚麼也不拒抗，可以慢慢傾，但問到唱歌？她耍手擰頭：「我唱唔到，如果唱到我一早就出咗歌。（搵MIRROR陪你一齊唱？）我唱得唔好。（同MIRROR合作係咪首選？）我鍾意同年輕人合作，但要睇工作性質啱唔啱自己。」」

提到主持開球禮時，她直接將籃球直接交給姜濤，她解釋是度出來的節目效果，又坦承今日自肥。另外，講到她有份主演的劇集《男親女愛》被網民票選，在深夜時段播出？DoDo表示感到非常開心：「20幾年前嘅劇集到依家仲有咁多人鍾意，作為演員能夠拍到咁嘅劇集好開心。」