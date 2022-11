多國風味下午茶　係時候去Tea一Tea

下午茶不一定要到酒店,坊間餐廳亦提供不同主題的下午茶,受歡迎的英法等西式烹調方式配高質食材,又或是以中日和東南亞風味登場,讓大家又有理由約朋友們來個聚會。

亞洲氣息

創意點心

傳統飲早茶食點心,現在連下午茶都可以歎。灣仔粵菜食府和昌飯店新推點心下午茶套餐,當中包括雨前龍井蝦餃、慢煮紅酒殼飼牛肋酥、冬蔭功海鮮生煎包、台式三杯雞脆春卷、濃香鮮牛湯牛肉球和鴛鴦檸香叉燒酥,吃點心再來杯熱茶湯,感覺剛好。

和風混搭

平常吃下午茶,大部分人以甜點為主角,其實鹹點一樣有睇頭。灣仔法日扒房BIFTECK因應1周年推出不同的美食優惠和特別推廣外,還由現時至12月31日逢星期六、日及公眾假期推出新的「Joie-de-Vivre」下午茶菜單,10款茶點內,鹹點佔了7款,包括甜蝦及三文魚子配日本豆腐奶凍、醃漬紅菜頭及甘筍脆卷、迷你和牛夾餅、明太子‧水牛芝士及紫蘇天婦羅、日本蟹肉可樂餅、焙茶鵝肝馬卡龍和芝士櫻花蝦鬆餅。甜品則有新香的柑橘清酒沙冰、士多啤梨乳酪蛋糕和甘栗山椒撻,層次豐富有特色。

南洋烘焙香氣

喝咖啡,來一口香酥富口感竹旳烘焙糕餅,可謂最佳配搭。Artisan Lounge和新加坡烘焙咖啡店Bakeaholic合作,在11月推出限定的東南亞風味下午茶,精選的鹹點有舞茸野菜小酥盒 、碧螺春擂茶凍、松葉蟹奶油薯餅、烤南瓜羊奶酪雞肉餡餅和牛蒡脆脆等,甜品有茅水信玄餅、烤椰絲班蘭瑪德蓮蛋糕、叻沙鬆餅則在叻沙醬中添加了奶油忌廉、椰汁奶凍和鹹牛油伯爵曲奇等,極富南洋氣息。

西式美味

朱古力驚喜作

喜歡朱古力的對本地品牌龍島絕不陌生,品牌全新登場的LUCULLUS CACAO奧海城店,一室以高雅Dusty Pink為主色調,暖色系甚得女生歡心,新店還秉承「It's more than just CACAO」的理念,更選用各地優質食材不斷推陳出新,由11月14日起下午2時至6時就有新店限定的全新CACAO Afternoon Tea Set(兩位用)供應,有多款來自不同地域的單品朱古力美點及令人驚喜的鹹點,包括馬達加斯加72%單品朱古力杧果慕絲杯、意大利芝士蛋糕杯、泰國70%單品朱古力夾心千層酥、紅寶石朱古力夾心千層酥、菲律賓85%單品朱古力軟心蛋糕、招牌手工朱古力、菲律賓單品可可英式鬆餅等,搭配鬆餅的有自家製雜莓果醬及奶油,味道濃香;還有蟹肉酥皮撻、巴馬火腿法式吐司、碎蛋沙律撻等,配兩杯指定自選飲品,可選咖啡或茶,必試IGable的冷飲CACAO Tea,琥珀色澤可可茶上放有菲律賓85%單品朱古力片,入面注入蘋果木煙霧,打開煙霧繚繞,集木香、果香與茶香,猶如一場賞心悅目的味覺盛宴。新店還有多款以可可為主題的朱古力甜點和美食,以及特色打卡飲品,包括蟹肉牛油果酸種麵包吐司、莫薩里拉芝士番茄酸種麵包吐司、CACAO Affogato、CACAO Tonic、CACAO Cola等。

悠閒巴黎

法國巴黎雲雲集潮流時尚氣息,又有文化底蘊,法國人更是識飲識食,DALLOYAU推出的新法式下午茶,包括有醒胃的紅蝦鱒魚魚子青蘋果撻、豐腴的鴨肝千層酥、惹味的雞皇大蒜酥皮撻等鹹點,甜點有酸香的紅桑子朱古力慕絲杯和冧酒金桔法式可麗露等,另外還有不少法式經典小食,配上以巴黎氣息設計的餐廳內,很有度假風。

海之鮮味

香港人愛吃海鮮,將之溶入茶點內,又另一番風味。銅鑼灣Vivienne Westwood Café在這個11月,以海鮮作主題推出紅葉•海之英式下午茶。青橄欖大蝦串、蟹肉蘆筍撻、花花造型的牛油果煙三文魚多士,另外還有法式洛林撻、意式香草醬芝士多士和迷你吉列豬扒包。甜點有時令的紅葉蒙布朗栗子朱古力撻和富酒香的冧酒酒漬蛋糕,當然少不了迷你意大利芝士蛋糕和紅葉馬卡龍,讓大家感受秋冬氣息。

朱古力火鍋

日里萬機的你,每日放工都好似打完仗咁,偶然都想去按摩鬆一鬆。泰國有機香等熏護膚品牌Siam Botanicals和餐廳Angel & Devil合作,由現時至12月30日以Tea & Spa主題推出雙人CHOCO-DUO朱古力雙重奏下午茶,客人先享用60鐘Siam Moment 香薰按摩,之後移步到餐廳享用下午茶,法國70%可可朱古力火鍋配水果、馬卡龍外,還有黑松露榛子千層酥、黑松露芝士泡沫、黑松露葡撻、北海道帶子黑松露忌廉汁酥盒、法國鵝肝醬多士配焦糖蘋果及黑松露和煙熏鮭魚巻配松露酸忌廉,甜品有紅桑子黑白朱古力慕絲蛋糕和抹茶朱古力泡芺配卡仕達醬等,相信必定令客人身放鬆。

時令本地食材

不時不食一向是廚師和客人奉行的標準,中環Moxie近日推出的精緻下午茶餐,就以時令食材和本地農產品作主角。3款小食包括芝士洋葱撻配南瓜籽,香煎鷹嘴豆餅配無花果、菊苣和西芹,選用可持續食材紅樹林虎蝦炮製的芝麻蝦多士,配甜辣醬香口惹味。鬆餅則變成伯爵茶口味,甜品按當日出爐揀其中2款蛋糕或糕點,客人可揀素食或無麩質享用。