方力申打波表現神勇　張繼聰：落場獸性大發！

歌手張繼聰（阿聰）、方力申（小方）及馮允謙（Jay）昨晚（11日）參與電台舉辦的籃球賽，小方及阿聰倒戈代表DJ隊出賽，阿聰在首回合成功入波得分，阿聰自評狀態大勇及表現神勇：「我同小方、一班DJ好勤力練波，練到我上星期扭歪咗右腳膝頭，睇咗兩次物理治療。（係咪舊患？）一個人太舊已經分唔到新傷定舊患。」

小方自言為練波而放棄了游水一個月，並自嘲：「咁嘅年紀只可以揀一樣運動做。」Jay表示也有跟隊友練波，並控制飲食，盡量食得清淡及健康，他笑言：「之前大家又話打得友善啲，但落場啲人mark得好緊。」阿聰也指大家打得認真，開玩笑謂大家潛藏在體內的獸性發揮了出來，但最重要觀眾看得開心，畢竟大家並非專業。講到小方與阿聰為DJ隊作外援，小方說：「我有一球助攻，一球偷波，好神勇。」問到會否擔心搶MIRROR波令到對方粉絲嬲嬲豬？阿聰笑謂：「我有做嘢，頭先Ian上籃，我即刻縮，不過之後就冇面畀，球場上冇偶像。（有冇牙骹戰？）冇諗過，大家友誼緊要，我贏唔贏唔緊要，最重要係要佢哋輸同驚。」Jay讚大家打得搏命，阿聰大拋金句：「怕傷就去圖書館。」

小方透露本來代表DJ隊，以為有主場之利，怎料變成作客，幸好自己有強大心臟，阿聰補充說：「我哋夠定，冇畀佢哋粉絲嘅尖叫聲迷惑。」另外，對於有指電台為就遷就MIRROR時間而將籃球賽改期，引致其他歌手不滿？阿聰反問：「邊個？唔知喎！延期唔緊要，但唔好延太耐。」小方稱沒有不滿，亦沒有因此影響到工作。