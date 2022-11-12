免帶電線　MagSafe磁充有乜揀？

MagSafe是一種適用於iPhone 12 以上機種的Apple專利磁吸式無線充電技術，充電功率達15W，較Qi充電的7.5W快上不少，而除官方有推出相關產品外，坊間也有不少選擇，一齊睇睇最近有乜揀！

板上三充

Belkin不時推出MagSafe配件，新款BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 3合1無線充電板，可同時為3款Apple裝置充電，包括iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14 ; Apple Watch Series 7、Series 8、 Ultra ; 以及AirPods Pro第2代等等。 小巧扁平設計的它方便隨身攜帶，內置精密錶盤可讓用家控制模塊高度，讓手錶平放或以床頭櫃模式充電，快速充電模塊效率不低，例如90分鐘內便可把Apple Watch Ultra由2%電量充電至98%。

便攜盒子

MOMAX AIRBOX GO是同廠第二代磁吸充電盒子，獲得Apple官方Made For MagSafe及Made for Apple Watch雙認證，可為iPhone、Apple Watch及AirPods同步快速無線充電。以一台iPhone 12 Pro為例，AirBox Go可於一小時內將電源由0%提升至62%，普通電線只達到35%。內置10,000mAh容量電池，足夠為iPhone、Apple Watch及AirPods分別完整充電3次、16次及25次，同時機身帶有一個20W USB-C端口，可為多一台設備，例如iPad進行有線快速充電。

三色立架

Prelude SE MagSafe磁吸無線充電器提供午夜黑、棉花糖藍、玫瑰慕絲粉3色，統一內置5,000mAh電量，偏偏體積卻只有手掌大小的110mmx67mmx11mm，輕鬆放入包包或口袋之中。另外除MagSafe之外，它還Type-C接孔，支援20W有線輸出。另一賣點是機身下方配置一個活動式支架，邊充電邊讓手機橫放或直立，方便睇片及瀏覽網頁。