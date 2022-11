美國網紅出名搵錢多,其中美國網紅Charli D’Amelio年僅18歲就已經成為小富婆,據估計她的身家高達2,000萬美元(約1.57億港元)。社交網坐擁4,909萬位粉絲的她最近「踩過界」宣布出碟做歌手!

小小年紀的Charli向來計仔多多,10歲未開展社交媒體事業前已是競技舞者。而當了網紅之後,她亦開展電視事業與家人一同合演真人騷劇集《網紅一家》(The D'Amelio Show)並大受歡迎。而今年她更參與名人舞蹈比賽真人騷節目《Dancing with the Stars》,大騷多年的「舞」功!而最近她就宣布勇闖樂壇出新單曲《If You Ask Me To》。她坦承一直以來愛音樂及表演,而她透過歌曲大講年輕人心碎的經歷。