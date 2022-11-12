馮盈盈再入劇組日夜顛倒　40個鐘冇得瞓！

前港姐冠軍馮盈盈今日（12日）出席「童建未來」兒童發展基金計劃2022-2025 啟動禮，與現場青少年分享如何建立人生目標，也大談自己追夢及奮鬥故事，不諱言當初獲邀時感受寵若驚：「因為我仲搵緊（人生目標），唔同階段會有唔同目標，入行初期想嘗試拍劇手、做主持，之前我就走去讀金融分析師，但其實當初我諗住做營養師，一來為食，另方面因為細佬細細個就有慢性腎炎，飲食上要食得好淡，又冇得食藥根治，所以想識多啲食物方面嘅知識，等佢冇咁慘，但後來醫學昌明，打支針就有抗體，叫做到依家20幾年都控制病情，可以正常出街食飯。」

忙於拍攝新劇《妳不是她》的她，對於已有一段時間沒有入劇組，問到她可會不習慣？她指近日大多天光才收工，與家人見面時間不多：「個Time Zone好似去咗美國時間咁，日夜顛倒咗，最難適應係呢樣，最勁試過40個鐘冇瞓，反而角色投入冇問題，因為主要都係純拍拖，故事好生活化，情節又搞笑、有場戲講丁子朗扮卡通人物氹我開心，現實中我冇經歷過，所以一出嚟我笑場，覺得佢好似殺人犯，有恥笑佢。」由於劇情輕鬆搞笑，盈盈表示連Kiss戲份也以剪影及幻想來交代，故拍攝時也點到即止。