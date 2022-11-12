名酒Face Off　時尚型格登場

酒界近年搞作多多，除了出了不少限定版與Crossover聯乘作外，最近有干邑品牌突破傳統框框，以名貴的陳釀干邑配上的骰摩登外形，帶來耳目一新的型格新形象；又有皇室喜愛的干邑品牌換上新包裝重出江湖；又有啤酒品牌為了慶祝周年慶而推出實驗性限量版，每個品牌都大玩Face Off，驚喜滿Fun！

干邑隨手帶

有飲開干邑的，對路易十三這個名字絕不陌生，首創於1874年，距今有逾個半世紀，相當歷史悠久，但依然歷久不衰，備受干邑迷追捧，品牌最近有創新之舉，推出了全新的THE DROP，的骰一小瓶盛載住10毫升的路易十三干邑，有單瓶或一盒5瓶的特別包裝，每一瓶代表住一種源自內心的感受與思維，分別是熱鬧、喜悅、大膽、親切及耀眼，每一款亦配上不同顏色的樽蓋，有紅、金、沙啡、土啡及藤綠色，大家更可以選用不同顏色的斜肩帶將小瓶干邑隨身攜帶；充分展現百年品牌的遠見及新世代充滿自發性及喜愛玩樂、喜歡規劃一切及自主地創造的成果，亦回應了新世代的生活態度。小巧的干邑，除了方便攜帶外出之餘，更可以用作送禮，得骰又富個性，型人酒迷必Like！

換裝玩調酒

同樣來自法國的Courvoisier，有說拿破崙被流放時曾帶同數桶Courvoisier，隨行的軍官嘗過後大讚，稱之為「The Cognac of Napoleon」，故又有「拿破崙干邑」之稱。品牌為了展示全新品牌形象，早前舉行了全球性的活動，在香港的期間限定店中盡展法式生活藝術Joie de Vivre，更將干邑融入雞尾酒中，帶來全新品酒體驗。全新酒瓶設計的Courvoisier VSOP和Courvoisier XO，靈感源自法國干邑區的活力鄉村，亦保留了舊有獨特的設計元素，藉以向品牌傳統致敬。

啤酒慶生升呢

不是IQ題，明明是啤酒，卻猶如香檳的派頭，是甚麼酒呢？答案是嘉士伯為慶祝175周年慶而研發的全新實驗性啤酒，以Montrachet酵母釀製，帶有柚子、西柚和玫瑰花水味道的Brut Beer，還有在丹麥威士忌酒桶中陳釀了175天的Barrel Aged Lager以及用上100%小麥麥芽製成的Wheat Lager。當中的Carlsberg Barrel Aged Lager以丹麥威士忌品牌Stauning的橡木桶陳釀了175天，賦予酒液精緻、豐富和泥煤味等複雜性格，色澤呈金黃色，亮麗誘人；經過陳釀，酒精度亦較另外兩款的6%高得多，達12.5%，媲美葡萄酒及汽酒。3款限量周年紀念釀造啤酒由於氣泡豐富，故特別以香檳瓶盛載，一開，卜一聲，儀式感十足，麻甩啤酒升呢成紳士！3款限量周年紀念釀造啤酒已於全球限量推出，當中的Carlsberg Brut Beer更將於11月23日起以罐裝形式限量於香港各大便利店登場。