郭柏妍開心演技獲讚　羅毓儀想同張彥博組「童顏CP」

劇集《下流上車族》姊妹花郭柏妍（Rosita）與羅毓儀（Yuki）今日（12日）為台慶綵排，2人透露會在台慶表演Rap及跳舞，她們均是首次唱Rap，發現比想像中難，Yuki說：「我哋係直播，如果其中一個人甩咗拍子，就會好似骨牌效應影響到其他人。」不過她們稱仍有時間，會積極練習，有信心做得好。

另外，講到《下》劇昨晚大結局，兩人表示因忙於拍劇及排練，未有觀看，Rosita坦言：「我尋日做做吓嘢醒起劇集大結局，心諗點解我喺度，而唔係睇緊電視，都覺得有少少遺憾唔可以一齊睇。」她稱播出前因擔心觀眾對其演技差評，連續幾星期失眠，幸好出來反應佳，現由擔心變開心。

對於林敏驄笑言不想阻住大家發展，見好就收，2人指很感激林敏驄以及其他前輩的帶領，才能令觀眾留意到自己，問到是否想拍續集？Rosita說：「想，如果有一定想，我哋全部人都等緊驄哥消息。」Yuki自言因為是一家人，一定要原班人馬上陣拍續集，問她會否想在續集中有男友？她笑言：「劇情有需要都想，家姐都結咗婚，我喺劇中都有所成長，大個女，續集可以拍拖。（想搵邊個飾演男友？）綵排時黃建東話覺得我同張彥博都係童顏，話我哋可以組成童顏CP。」