爆出家庭決裂！李泳豪與太太婚後首現身咁樣講

李泳豪早前結婚時未同媽媽施明和哥哥李泳漢現身婚禮，至今仍未有一家人大合照流出，令家庭決裂傳聞甚囂塵上。今日（12日）李家鼎（鼎爺）與兒子李泳豪和新抱林妤謙（Agnes）到荃灣出席廚具活動，這次是泳豪與太太新婚後首次出席公開場合，早前泳豪結婚，母親施明與孖生哥哥李泳漢卻冇影，傳出施明對Agnes頗有微言，問泳豪可有與媽媽施明聯絡？泳豪說：「不嬲都有聯絡，屋企家事我唔想特別講，但係傳言，我同媽咪日日有電話或傳相，所以想幫媽媽澄清。」他又列出3點澄清，首先第1點是媽媽知道他結婚、第2點是有邀請媽媽出席婚禮，亦知道媽媽不出席的理由、第3點是媽媽沒有不喜歡新抱。

泳豪稱媽媽與太太感情不錯，會相約行街Shopping，太太因為是寵物美容師，與媽媽時有交流狗狗扮靚心得，故覺得太太冤枉，有安撫太太，坦言2人有為此不開心，他說：「屋企人自己知咩事就OK。（哥哥李泳漢也不開心？）我哋兄弟之間冇嘢，他只係畀人撥一撥容易激動。」Anges就識做讚奶奶年輕時既漂亮身材也好。

現場三人合作炮製小菜，鼎爺讚新抱廚藝不錯，但不會畀分，只會給予意見，豪仔透露正計劃父子兒媳三人行遊台灣，由Agnes當導遊，到當地拍攝飲食片，在社交網分享。問鼎爺這杯新抱茶是否好甜？他笑言：「不是甜，是濃烈呀！（想抱孫嗎？）當然啦！」豪仔直認正努力造人中，有好消息便會公佈。」鼎爺希望將來可以三代同堂一起下廚，不會過於溺愛孫兒。問Anges首次出席活動會否緊張？她說：「不會，鼎爺是主角，我哋只係配角。」泳豪認為太太始終是圈外人，出活動前會徵詢太太意願。