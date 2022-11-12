本日日本：萌Look迎秋冬！最新瑪利歐家居服搶住着

經典電玩《超級瑪利歐兄弟》（Super Mario Bros.）的周邊商品愈出愈有，日本居家服品牌gelato pique去年推出「SUPER MARIO meets gelato pique」系列的家居服並大受歡迎，剛剛再接再厲推出了第3彈「Happy Mario Home Collection」。該系列包括男士、女士、中童、兒童和嬰兒的家居服，以及床上用品和餐具等總共 32 種家居用品，例如有瑪利歐與路易吉等圖案的提花套頭衫和長褲套裝、男女皆宜的人物圖案提花披肩開襟衫、全圖案襯衫及長褲套裝等。

此外，之前於第 1 彈推出的Narikiri 系列亦重新登場，還有由被套、床單和枕套組成的床上用品三件套，點心碗和零食夾套裝及帶有星星矽膠飾物的小袋等。除了gelato pique日本全國分店及官方網店外，亦在USAGIONLINE部分分店發售，而部分商品亦在任天堂官方商店Nintendo TOKYO和Nintendo OSAKA有售。