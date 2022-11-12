Bentayga長軸距版　Bentley超豪華旗艦新作

賓利(Bentley)早前為旗下的超豪華SUV- Bentayga推出了長軸距版，近日代理賓利香港-錦龍就將此超豪華旗艦新作的First Edition帶到來香港，雖是左軚，但可以先睹先快，車迷當然不會介意。

Bentayga長軸距版的車長來到5,305mm和軸距分別和3,175mm，相較於現行的第二代Bentayga，其軸距增加了180mm之多，直接得益的當然是更寬敞更豪華的後排車廂空間。亦因應更修長的車身，全景天窗後移了125mm，並配上新設計面罩及新款22吋鏡面拋光輪圈，還為它配上電動關閉車門，此配置在賓利汽車上絕對是首次。

考慮到揀得長軸距版的車主最想享受的就是乘坐空間和奢華格調，座椅布局除了4座和5座，還提供全新4+1布局選擇。後者提供不止有齊通風、加熱和按摩功能，還配備全球首創的自動溫度感應功能和22種坐姿調節模式(包括椅背可後仰至40度之多)的新款航空座椅套件供選配。座上客只需一按車門上的特設鍵或觸控式遙控裝置，選擇「放鬆模式」可將座椅調至最大傾斜角度，也可選擇「VIP模式」調節前排座椅以擴大後排空間，亦可選擇「商務模式」令座椅返回正常坐姿角度。此套件還包括了後門側及中央扶手引入加熱功能。

內飾細節更精緻，令車廂更添奢華格調。椅背刺繡已提升至跟EXP 100 GT概念車所採用的更細針絎縫工藝，觸感更柔軟，格調更精緻奢雅。內飾面板，包括車門和儀錶板，更引入只曾應用在Continental GT Mulliner車型上的僅0.07mm的纖薄獨立拉絲金屬裝飾。並首度引入賓利流光菱形格套件供選裝，指的就是在前及後門板上、由直徑僅為1mm的通窿小孔組成的透光菱格LED氣氛燈。