與黃建東勇奪台慶司儀席位　蔡國威激動爆喊：希望天上嘅爸爸見到！

TVB《全能司儀選拔大賽2022》昨晚（12日）播出最後一集，經過多輪激戰，蔡國威（威威）及黃建東（東東）以優異表現勝出比賽，成功奪得台慶司儀席位。

對於終能如願升呢台慶司儀，二人表現激動，哭到眼紅紅的威威，領獎時更激動地表示：「呢個獎我等咗26年，攞到獎之後想話畀自己知，原來我真係得架！」威威事後受訪時，坦言領獎時心情激動，皆因想起亡父，威威感觸謂：「其實我一路都覺得自己對屋企人唔住，因為我當初冇理佢哋嘅反對入咗行，一直都想畀啲成績屋企人睇，但一路都係爭啲，所以十年前爸爸走嗰陣，我好遺憾，好似喺佢走之前我都未能夠有個交代畀佢咁。所以我攞獎時好崩潰，同時有啲感觸，希望天上嘅爸爸可以見到，雖然好似太遲，但遲到好過冇到。」

以努力謙虛見稱的威威，還不忘感謝現場三位評判及主持Do姐的點讚及鼓勵：「佢哋都係神枱級嘅司儀界，能夠得到佢哋認同，其實我已經覺得自己贏咗。我真係好想多謝佢哋四位嘅鼓勵，佢哋完show後都有叫我加油。」

至於東東則興奮大叫：「今次台慶唔使企最尾嗰排喇，好耐冇試過喺TVB攞獎，對上一次係11年前嘅香港先生。今次呢個比賽贏到自信同埋被認同，希望唔使再搲撈！」東東事後受訪時補充指以往的機會，也是得來不易：「希望之後有人主動想用我，之前要好辛苦搲先有一個、半個機會，我好希望有自己主力去主持一個節目嘅機會。」

談到先後參加《全城一叮》及《全能司儀》，並在《全城》中大展作曲、創作及彈琴等不同才華，對此東東坦言心中仍有團火：「我好希望喺TVB做番啲成績出嚟，所以我好珍惜每個機會，同埋我想轉型，想搣走騎呢Image，做番踏實嘅主持同演員，我想以作品說話。另外我最近好努力減肥，已經減咗20磅，希望大家見到我嘅誠意。」