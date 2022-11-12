胡楓演唱會︱張學友獻唱力撐　張家輝開金口掀高潮

藝人胡楓（修修）原訂9月19日中秋節於紅館舉行演唱會，唯因確診新冠肺炎關係，決定將演出延至今午舉行，吸引大批圈中好友包括許冠文、余安安、滕麗名及葉蒨文等捧場，更有「契仔」張學友及張家輝做特別嘉賓，容祖兒則送上花藍。大會於台上擺枱約10圍，招呼修修親朋戚友及主辦機構VIP，全場星光熠熠。

條修由一班女Dancers陪同出場，一身粉紅西裝配以閃石眼鏡打扮的他，以《紅日》及《舊歡如夢》等串燒歌揭開序幕。期後他向台下說：「good afternoon，大家食咗午飯未？我都係第一次下午開騷，唔知同夜晚嘅掌聲同唔同呢？演唱會改咗兩次期，好彩唔使等到91歲先開啫！」他又與台下許冠文對唱《鐵塔凌雲》，後者打趣：「你要身體健康，開騷到150歲，如果唔係我冇幾多位前輩要尊重嘞！」

張家輝隨後登場唱《分分鐘需要你》，令全場起哄。他與修修閒聊時笑說：「你要我唱首情歌，當我係你契仔定你條仔先？你咁嘅年紀，我塗起口紅都係小鮮肉！你1953年入行 ，拍咗386部戲，仲拍唔拍先？仲拍就要幫你搵個拍檔，就係Lady 羅蘭！」羅蘭上台表示：「你做導演，從來冇搵我同修修，係咪下部搵我哋先？全場聽實嘞！」修修則說：「你啱啱喺馬來西亞拍完戲返嚟，記得搵我哋食飯，收咗錢喎！」家輝笑說：「冇問題，但收唔到錢嘅，你又唔知啫。」

蔡一智及蔡一傑以《永遠愛着您》向修修「示愛」，神秘現身製造驚喜。二人表示：「原本我哋演唱會後想去旅行，但為你特登留低。你係舞王修，我哋都希望跟你跳到90歲。」期後修修獻唱契女劉美君的《一對舊皮鞋》及林憶蓮《還有》等等。當唱到《愛是永恆》時，張學友以壓軸嘉賓身份升上舞台，修修即感動到淚流滿面！

學友呼籲全場歌迷拍掌，即場行大禮，向修修跪拜又攬錫。學友笑說：「我好耐冇跪過人，除咗老婆外，依家向你祝壽，祝你福如東海、壽比南山。」場面感人。修修自爆：「86歲嗰年我開演唱會，學友同時間喺新加坡開騷，佢出動人造衛星直播同我合唱，我話使幾十萬做乜吖。今次佢主動傳短訊日問預唔預佢？梗係預啦！」學友接口：「出年你再開演唱會，贊助商會增加到30幾個，我都夾一份！」隨後家輝再度登場，與學友及修修合唱《情已逝》，全場氣氛高漲！