「大熱視帝」陳山聰1年播足6套劇：覺得好幸運！

今年於兩齣台慶劇孭重飛的視帝大熱陳山聰接受馮素波電台訪問，山聰透露前年拍《超能使者》時，適逢兒子陳霆軒（Jaco）出生，成為新手爸爸的他，經常向前輩請教「育兒經」，他說：「真的沒想過自己有一天會成為爸爸，BB出世前，我比Apple（太太何麗萍）更有『產前抑鬱』，經常無故擔心很多，無數個晚上都會失眠，尤其當時因疫情無法上育兒課程。」後來，在Jaco出生後，才發覺自己頗有湊仔及當爸爸的天分：「我只用了一個多月就學識餵奶、哄BB瞓，換尿片等等，還有在Jaco出生後三個月，我就可以獨自一人照顧他，很有滿足感。」

陳山聰亦在節目上分享自己是一個「唔停得嘅人」，迷上跑步後習慣將自己每天行程安排得密密麻麻，亦因此遭太太Apple斥責，指他生活過於勞碌：「老婆成日話我『你可唔可以停一陣，停下啦你！其實你真係唔需要咁辛苦！』」又透露目前對自己的演藝事業是「非常享受」，尤其今年是大豐收的一年，從未試過在1年內播出6套劇集，也是繼2019年《金宵大廈》後，感到很幸運的一年。明年就是他入行30周年，但他認為自己的演藝事業現在才算是真正開始，有更多人留意到自己和逐漸得到認同。最後，陳山聰認為演技尚有進步空間，希望將來有機會可以飾演更多不同類型的角色讓觀眾欣賞，讓觀眾看得開心。