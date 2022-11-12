楊千嬅「胸懷大痣」撐金雞獎　王丹妮失落影后殊榮

第35屆中國電影金雞獎今日（12日）在廈門舉行並頒發多個大獎，其中女星王丹妮憑電影《梅艷芳》，和內地女星倪妮等角逐最佳女主角殊榮，最終由現年67歲的內地女星奚美娟，憑電影《媽媽！》奪得影后寶座，此為她相隔逾30年再奪金雞獎影后殊榮。王丹妮雖敗猶榮，因為相隔15年後，她是唯一香港女星獲金雞獎女角提名。

最佳男主角方面一樣競爭激烈，影星吳京憑《長津湖》惡鬥《獨行月球》的沈騰、《愛情神話》的徐崢、《奇迹‧笨小孩》的易烊千璽及《人生大事》的朱一龍，最後朱一龍成為出爐影帝。最佳男、女配角分別是《漫長的告白》的辛柏青，以及《奇迹‧笨小孩》的齊溪奪得。

齊溪得獎時不禁當場爆喊，她說：「這個獎是一個鼓勵，小時不懂事，以為拿奬特別容易，覺得自己第2年第3年就能拿女主角，天天做美夢想獲獎感言。這次根本不敢想，這次上台就是像拿了別人的獲獎感言、抓過來用一樣，特別害怕自己失望。」

另外，是次典禮有歌手楊千嬅、內地女星高圓圓、台灣男星蘇有朋及陳妍希等以嘉賓身份來撐場，楊千嬅以低胸裙晒其「胸懷大痣」，至於陳妍希以黑裙騷腿，不過卻遭網民力批其造型老土，指烈艷紅唇不適合她，認為她應炒掉造型師。