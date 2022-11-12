阿Mo漸適應吞嚥身體暫穩定　父親指調查報告還各人公道

男團MIRROR今年7月在紅館舉辦演唱會期間發生意外，政府昨日(11日)公布事故調查報告，演唱會總承辦商藝能工程及次承辦商協興隆共5名男女高層被拘捕。而事故中受重創的舞蹈員李啟言(阿Mo)仍留醫接受治療，其父親李盛林牧師今晚(12日)發出第16篇代禱信，回應指政府調查報告還啟言和各舞者及受影響人士一個公道，並透露阿Mo在過去2周已漸漸適應吞嚥方法，身體暫時穩定下來，父母暫時得以「鬆一口氣」。

阿Mo父親在信中感謝各醫護付出的愛心，使阿Mo能努力地配合進展的治療，又稱啟言盼在新一個階段的治療和休息能得以平衡，而最基本的個人衛生照顧及三餐的進食時間能配合治療，亦希望能為新一階段找到合適的醫療團隊和方案。

信中亦進一步透露他們正為阿Mo積極準備下一階段治療，並仍在探討最適切的治療病房，同時阿Mo身體各個器官功能可以保持健康正常運作，並需要更大的體能和意志接受下一步針對的治療。此外，信中又形容阿Mo「神經的復生」，指在感官神經上阿Mo已有輕微的進展，並繼續為他在感官和活動神經傳遞上禱告。