飲到醉醺醺　激戰更過癮

得閒約埋三五知己飲番兩杯，絕對係人生一大樂事，不過飲酒不宜過量，以免傷身之餘，仲要小心酒後亂性呀！好似日本AV嘅泥醉系列，就係講女優飲到醉醺醺之後，性格變得放蕩，將慾望完全解放，捉住男優瘋狂床戰以宣洩慾火。

醉後大解放

喺kawaii出品嘅《泥醉高身長女教師30中出連發》中，木下日葵係一位女教師，佢最近為咗份工而苦惱，為咗減壓放鬆心情，約咗幾個朋友去飲酒，而葵妹更一杯又一杯咁將酒倒落肚，好快就飲醉咗，而班朋友原來個個都係色狼，即刻帶阿妹上酒店開房，然後三扒兩撥齊齊剝晒光豬，滿足完一輪手慾之後就埋牙入閘，估唔到喺酒精嘅催化之下，日葵嘅慾望愈來愈強，最後要三個大男人先可以將佢征服得貼貼服服！

潮吹亂噴

由MAX-A推出嘅《喝酒，解放性慾！》入面，咲野瑞希被安排同男優先約會，然後至進行AV拍攝，唔知係有心定無意，兩人約會嘅時候，男優叫咗好多酒畀瑞希飲，最後佢不勝酒力醉咗，好彩男優帶佢去酒店進行AV拍攝嘅時候，瑞希依然能夠做到前戲，到男優施以瘋狂又猛力嘅進攻，希妹喺酒精嘅影響之下，爆發出激烈潮吹，噴到周圍都濕晒！

忍無可忍

片廠h.m.p推出嘅《尾班車去了在女上司家中休息》，講述打工仔大雄被女上司稻森美優要求一齊加班，點知趕唔切搭尾班車返屋企，好在美優都唔衰得晒，叫大雄去佢屋企過夜。二人共進晚餐嘅時候，美優飲大咗兩杯之後，行為變得放蕩，更主動為大雄吹奏一曲，熱血方剛嘅大雄面對美麗動人嘅美優，真係忍無可忍，一於上床砌過你死我活！