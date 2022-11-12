Anson Lo與陳漢娜再演情侶　新歌大談難忘初戀經歷

男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）第3首派台歌風格一轉，送上慢版情歌《永順街39號》，繼《不可愛教主》後，他再次請曾傳緋聞的陳漢娜（Hana）擔任MV女主角扮演情侶，甜蜜畫面升級，但卻是一個分手故事。

Anson Lo用曾就讀的小學地址永順街39號為歌名，全因為他的初戀發生在小六，他希望透過這首很Personal的作品分享Puppy Love，也罕有地表達對愛情的遺憾與初衷。他說：「講愛情，大家都可以Relate到，因為大家都會有愛戀經歷，唔一定係相戀，亦可以係暗戀，但不論係點樣嘅經歷，會有好或壞嘅遺憾，都會係非常刻骨銘心，即使相隔多年，依然唔會忘記。」灌錄歌曲時，他腦海裏不斷出現與初戀情人一起的畫面。

繼《不可愛教主》後，Anson Lo二度邀得Hana拍MV，上一次是女追男的小故事，今次則劇情大逆轉，變成Hana狠飛教主！他又謂：「今次係特登搵番Hana，因為感覺似係《不可愛教主》第二個時空之下嘅戀愛故事。」MV講述Hana是Anson Lo的初戀情人，但女方提出分手後，男方決定負責養他們曾經一同養的小狗仔：「我最後決定都係養嘅，因為照顧隻狗仔嘅劇情，代表我雖然冇咗呢個情人，但佢永遠會留喺我心底裏面，仍然擁有呢段回憶，會好珍惜呢段回憶。」

而跟小朋友或動物合作演戲，向來是高難度挑戰，Anson Lo遇上貴婦狗「忌廉」，當中有不少互動場口，乖巧的「忌廉」被他大讚得意：「『忌廉』畀我想像中合作，其實好多狗仔怕生保，但佢任摸唔嬲，想同佢Kiss佢又肯。拍攝時只係第一次見佢，已經好叻仔，而且一直都相處得好地地，但唔知點解，有一個場口係講我見到佢不停舔我時，我想摸番佢，有比較Close嘅互動，去表達我開始接受佢，但一Roll機，我遞隻手埋去，佢就突然退後，又或者突然有好震驚嘅反應，冇跟劇本而逃避我，我完全唔知點解，不過佢盡咗力喇！」