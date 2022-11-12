余曉彤李亦喬赤腳慈行　意志力驚人值得敬佩

余曉彤（Hidy）、「牛雜妹」李亦喬（Monnie）、許芯悅（Katie）、吳紫韻（Purple）、李芷晴及王虹茵參與「赤腳慈行」籌款活動，6人以接力形式赤腳行遍全港，今晚（12日）她們在七仙羽帶領下衝線完成任務，負責最後一棒的王虹茵在台上分享感受時忍不住落淚。

Hidy負責第一棒，她花了17.5小時行完50公里，並任性地堅持不用保護貼貼腳板：「我玩慣長途比賽，所以輕視咗今次活動，我以為我嘅體能足夠應付就無問題，但行到最後20公里都係好𠝹腳嘅路，係痛到入心入骨，每步都係捱住咁行，行到最後階段已經係冇咁距離同時間概念，我行到凌晨四點終於完成，當時對腳已經腫到好似叮噹腳咁，腫咗一倍，不過完成之後，諗番整個過程又會好懷念。」她指平時習慣一個人參加比賽，今次6個女生一齊參與，感受到團結就是力量。

Monnie同樣沒有用保護貼，而且全程不停跑，比預定時間早了近三小時完成，她解釋：「因為我知道好多人已經喺交棒拉等咗我4、5個鐘，我唔想佢哋等咁耐，見到佢哋個個拎住好多嘢食畀我為我打氣，嗰刻真係好感動，所以忍唔住爆喊，雖然我全程笑住跑，但我對腳都係好痛。」

至於Katie的路程雖然最短，只有27公里，但其意志力非常值得敬佩，因為她在步行前兩個月因胃炎入院，體重跌到只有80磅，大家都以為她只能頂到兩小時，甚至已為她準備了輸椅：「有人開盤，話1賠2000，我買咗10蚊，買我自己可以完成全程，最後真係做得到，為慈善機構籌多咗2萬，大家都覺得好出奇，我竟然可以做到。行到途中，我腳踭層皮行到磨走咗，我都完全冇為意，依家對腳仲未好番。」她們笑言經過今次後，有意走出香港，到其他國家接力赤腳行。

Purple透露步行期間一度肚痾，要找廁所解決：「但我唔記得熄咗直播支咪，所以全世界都聽到我去廁所嘅聲，真係勁尷尬。」而她的最後一段路是新娘潭，由於當時已經夜深，令她心驚膽戰，每當有其他人經過時她都會問工作人員：「呢個係咪人？」非常搞笑！

而芷晴負責第五棒，她表示步行前一天還要為台慶綵排，穿上高跟鞋跳了10多小時，故步行當天狀態不算好：「我知自己跑唔郁，所以我以均速快步咁行，希望喺預定時間去到目的地，早段都OK，但後來有段路，我已經行到靈魂出竅咁，狀態好差，但見到其他工作人員咁辛苦，所以我都堅持住。」

而最後一棒的王虹茵在步行前一晚寫了一首關於今次活動的Rap歌，她在訪問時更即場演繹，非常搞笑。她們表示今次為山區兒童籌款買鞋，並有意之後到柬埔寨送鞋上山親自將鞋送給小朋友。