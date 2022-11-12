Kalinka Fox暗黑版妙麗　奇峰凸出

電影《哈里波特系列》唔少人都睇過，而片中嘅妙麗更係唔少男士嘅女神，只係俄妹Kalinka Fox所Cosplay嘅「暗黑版妙麗」，還原度極高，令網民亦懷疑連榮恩都分唔到真假！

露肉度高

榮恩分唔分得到真假妙麗，真係要問過佢本身至知，老實講第一眼望落去，真係會一時間分唔出真假囉！不過，有口痕網友就拍晒心口話，佢第一眼就分得出，原因係真妙麗根本冇咁好身材！又係喎，呢位「暗黑版妙麗」對車頭燈足足有36DD之巨，就算冚到密晒都難掩凸出嘅奇峰，咁究竟佢係邊個嚟呢？咪就係嚟自俄羅斯嘅Kalinka Fox囉！

今年26歲嘅佢，係一位情色系女Coser，即係佢所Cosplay嘅角色，不但露出胸前深溝，而且露肉度相當高，身上得好少布，甚至全裸僅以雙手遮住兩點示人，咁火辣嘅造型，真係睇到人慾望飆升，難怪佢人氣勁爆，兩個社交平台合共有逾90萬粉絲，相當厲害！

享受拘束

其實Kalinka Fox着得咁性感係有原因，因為佢仲經營限制級會員帳號，想睇佢露得更多嘅粉絲，就可以盡情飽覽佢玲瓏浮凸嘅身材。不過唔做會員，又唔代表冇令人心跳加速嘅火辣Cosplay寫真睇，事關佢喺社交平台上嘅性感照，足已令男士興奮無比。

不過有網民發現一件事，就係無論佢Cosplay小丑女、神奇女俠，定係毒藤女等美漫角色，都會被人用繩紮到成隻蟹咁，而Kalinka Fox嘅解釋有兩個版本，一個係同網民解釋話希望能夠透過繩綁，綁出迷人嘅身材，令大家睇得更君過癮，至於同會員就話佢其實好享受被綁嘅過程，當化身成動漫女角色被綁到郁唔到時，感覺仲會更加興奮添！難怪有網民話如果唔做會員，就會錯過好多Kalinka Fox嘅真心話。

Profile

出生地：俄羅斯

身高：168cm

三圍：36DD-24-35

有「暗黑版妙麗」之稱嘅Kalinka Fox，老實講，佢嘅Cosplay造型真係幾正，如果大家想睇多啲佢Cosplay其他角色，如神奇女俠同星戰，就要Click入佢嘅社交網喇！