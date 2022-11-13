【是日通勝】

農曆十月二十

壬寅年 辛亥月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：出行、祭祀、安床

忌：取魚、田獵、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：15、23、35、36

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：財運好到極，謹記發財要立品，勿只顧享樂。

金牛座：謀事要識分輕重，因公忘私易變成眾矢之的。

雙子座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

巨蟹座：勿高估自己的辦事能力，處理公事不要大意。

獅子座：有點意氣風發，謹記運氣再好也應保持低調。

處女座：做人忌自私，顧及別人感受才可贏得好人緣。

天秤座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

天蠍座：壓力可轉化為動力，但要提防身心超出負荷。

人馬座：財運差，處理錢銀問題有點糊塗，提防受騙。

山羊座：愛情運稍遜，擇偶要看人品，勿只着重外表。

水瓶座：忍讓要有個限度，珍惜你的人，才值得去愛。

雙魚座：享天時地利人和，處理財務問題得心應手。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）狗 財運強

（跌）鼠 壓力大

鼠：是日沖煞，壓力大，易受負面情緒影響。

牛：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

虎：人緣甚佳，如沐春風，聯誼會友可盡興。

兔：心情煩躁，易胡思亂想，宜向友人求助。

龍：身心狀態好，有利讀書，好好善用時間。

蛇：情緒不穩，不夠冷靜，易因犯錯而破財。

馬：待人接物要守信，出爾反爾會惹上麻煩。

羊：吉星高照，投資可小試牛刀，有利可圖。

猴：低調行事，保持謙遜，宜聆聽別人意見。

雞：運勢差，麻煩接踵而來，讓你措手不及。

狗：獲財神庇佑，有偏財運，吸金能力超強。

豬：貴人運不錯，有困難時不妨向家人求助。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

如何辨出真心朋友？

俗語有云：在家靠父母，出外靠朋友，好的朋友可帶來物質上和精神上的支持。有些人看似朋友特別多，但遇到困難時，沒有幾個願意幫忙，那麼，我們如何從面相看出哪些人適合做朋友呢？

1.眉毛濃、鬍鬚濃和鬢毛濃的男人

相學書認為眉毛是看男人真性情的重要標誌，通常眉毛濃、鬍鬚濃和鬢毛濃是有情有義的象徵；擁有此特徵的男人大多數重情重義，愛恨分明，總是抱着「吃虧是福」的宗旨。如果你以真誠的態度和他交往，那麼他也會給予你真摯的友情，當你遇到麻煩，他會鼎力相助，讓你脫離困境。

2.擁有短秀眉的人

短秀眉，顧名思義是指眉毛很短但具秀氣。擁有短秀眉的人，一眼望過去給人一種神清氣爽、慈眉善目的感覺。這類人通常心地善良，做事有始有終，一生講究信用，無論發生甚麼事，都不會做出對不起家庭、父母、朋友的行為，運勢順暢。

3.眼睛黑多白少而有神的人

眼睛是主導一個人精氣神的重要部分，也是探究一個人心靈的視窗。通常眼睛黑多白少而有神會顯得這個人特別有靈氣，代表心地善良，聰明伶俐，總是給人一種很親切的感覺，很討人喜歡。對待朋友，他們看得很重，有一說一，沒有隱瞞，無論何時都不會做出傷害朋友的事。