姜濤出戰受傷送院！Anson Lo提阿Mo落淚　So Ching玩暗寸？

人氣男團MIRROR自發生紅館事故後，12子首次合體出席公開籃球賽，氣勢如虹卻出師不利再生意外，Edan仆倒，而「最有價值球員」姜濤因傷退賽要接受手術；至於Anson Lo為重傷好友阿Mo灑淚，但阿Mo女友So Ching留言「Huh？」似暗寸，矛頭所向成疑團。

自發生紅館演唱會墮屏事故後，MIRROR的12位成員前晚終於「齊腳」偕組合ERROR、方力申、林奕匡、張繼聰、CY陳宗澤、ANSONBEAN等，分成「歌星」及「DJ」隊參加《903 AllStar 籃球賽》打4個回合，而古巨基擔任歌星隊隊長。當身穿紅衣的MIRROR進場時，全場「鏡粉」尖叫，鄭裕玲在主持開球禮時，直接將籃球交給姜濤，森美大叫偏心，但被判投訴無效。

賽事期間，MIRROR成員表現進擊，成員Ian、Stanley均有入球，Edan成功籃底搶波再帶波向前時，未到半場位置突然失重心向前仆，幸無礙可自行起身再作賽。不過姜濤就衰收尾，在最後一個回合時，奮勇攔截敵隊球員投籃，由於衝力太大跟對方球員發生碰撞致扭傷右膝，跌在地上面露痛苦表情，球賽要暫停，其他隊員包圍住他了解情況，並由救傷隊急救，10分鐘後，坐在輪椅的他離場，森美宣布姜濤包紮好膝頭要先退場。

至於同隊的ERROR成員193成入球功臣，投入關鍵性一球，帶挈歌星隊以一分之差險勝DJ隊，不過「最有價值球員」卻落在同隊姜濤及DJ隊的方力申手上。賽後，ERROR受訪時知姜濤在醫院接受治療，MIRROR成員亦透露：「佢入去休息個樣好痛，要去到醫院檢查先知嚴唔嚴重，佢平時冇咁渣，可能好勝心同力度大咗，加上有舊傷未好啫！」又取笑姜濤是「冰豆腐」而非一撞即散的「豆腐人」。

MIRROR隊友築人牆護駕

至於前日警方就演唱會事件拘捕5人及作出調查報告，問及即將開騷的Anson Lo可會特別注意安全時，他即眼泛淚光。提到有何說話要跟仍留院的舞者好友阿Mo（李啟言）說時，他突轉身背向鏡頭似落淚，其他成員Edan、Jeremy及Tiger築起人牆擋鏡頭，見低頭的他似在Edan背後抹淚，當影大合照時，隊長Lokman以「補補妝先」來拖延時間，讓他冷靜情緒。MIRROR成員表示事件仍在調查中：「要等最後水落石出先知道成件事。」不過對報告有虛報數字感震驚，但綵排時的甩漏跟意外不相關，亦未有與演唱會的舞者傾過報告。

而Anson Lo落淚後，阿Mo女友、COLLAR成員So Ching更新社交網留言：「Huh？」再惹起網民無限聯想，有網友猜測此言矛頭直向Anson Lo，亦有解讀為她苦等106日後，MIRROR紅館事故調查報告終出爐，才用一個感嘆字作回應。而舞蹈員好友方方（方芷欣）截圖Lokman所言指據知表演者沒表達過舞台好危險，她留言：「唔係冇，係講咗都冇人理。如果咁樣都叫冇，係咪有咩事要跪喺度求你哋先叫有？」

受傷的姜濤昨晚在社交網自爆傷勢嚴重到要做手術：「很抱歉又讓大家擔心了，昨（前）晚去了醫院做了詳細檢查，現也已安排好了手術的時間，我會努力康復，請放心。所有人都表現得很精彩，每個人都是MVP（最有價值球員），希望以後再有機會在球場上見。」據知他將於18日晚以香港歌手身份跟格林美獎得主、韓國女高音曹秀美演出假西九舉行的「樂在維港」音樂節，而大會與ViuTV有保持聯絡，但暫時未有姜濤需要辭演的消息。