娛圈單打︱狹路相逢思貝勝　靚女總是太好勝

無綫舉行一年一度的節目巡禮，全台150名藝人齊齊出席晒冷，當然少不得女藝人爭妍鬥麗。即將有新劇出街的蔡思貝，一身低胸露腿「戰鬥格」打扮企正C位，搶盡風頭。反觀同場的陳自瑤（YoYo）一反常態，居然封胸讓賽。兩位都是「王浩信的女人」，前者是幕前好拍檔，後者則是名正言順的老婆，兩女狹路相逢，結果是思貝拋胸先勝一籌。

眾所周知，王浩信婚後緋聞不絕，尤以同蔡思貝的緋聞傳得最為轟烈。二人合作《踩過界》傳出撻着，傳媒更繪聲繪影報道二人在劇組飯局「神秘失蹤」，甚至影到王浩信到訪蔡思貝香閨。

最離奇的是，無綫過去最棹忌女藝人傳出不倫戀，輕則雪藏重則放棄，朱智賢、黃心穎俱是人辦，但蔡思貝卻彷彿有免死金牌，攞正牌同人夫出雙入對。去年台慶，無綫甚至安排二人手挽手出場，難怪YoYo嬲爆。不過，論受公司器重程度，蔡思貝始終贏九條街。早前傳出YoYo爆料離婚觸怒無綫，慘被飛出新劇，TVB大細超，可見一斑。

今回兩女同場現身，YoYo偃旗息鼓不再爭風吃醋，是哀莫大於心死，還是「情敵」已經「移情別戀」，不得而知。皆因蔡思貝緋聞男友多不勝數，近日又傳出同胡鴻鈞的地下情玩完。

平情而論，蔡思貝港姐出身，有樣貌有身材，演戲也有天分，備受力捧並非沒有道理，可惜緋聞太多，甫當選更被假學歷是非纏身，觀眾緣麻麻。TVB揠苗助長，劇接劇捧她登上視后寶座，觀眾卻始終只記住其爭仔好勝形象。