張藝謀馮小剛地位動搖　陳凱歌保「錢」途擁10億四合院

早年被內地封為「三大名導」之一的陳凱歌，在中國影壇叱咤風雲，至今仍獲官方重用，財源滾滾！他在內地擁有價值10億港元的四合院，屋內掛滿名畫，有些更值過億元。其兒子陳飛宇在美國出生，本來擁當地國籍，但在「限籍令」下速速改回中國籍，獲網民大讚「識撈」。

「三大名導」陳凱歌、張藝謀與馮小剛在內地影壇舉足輕重，不過近年陳凱歌的地位明顯較高，2019年開始為《我和我的祖國》及《長津湖》等多部主旋律電影擔任總導演及監製，地位舉足輕重。有名自然有利，陳導身家豐厚，在內地擁不少物業，當中位於北京繁華地段的四合院價值10億港元，擁老北京建築風格，外觀宏偉，內部裝修亦極為奢華，放有不少珍貴收藏品，而且掛滿名畫，部分更是價值過億的作品，甚有排場！

陳導的地位多年來穩步上揚，其中一個原因就是「識撈」，其藝人兒子陳飛宇本來擁有美籍，但「限籍令」一出，即急急改回中國籍，免得影響星途。此招果然奏效，最近他與張婧儀演出的劇集《點燃我，溫暖你》甫推出即獲得不少好評，在內地知名網站的評分，比王一博的劇集《陪你到世界之巔》還要高。

傳張藝謀馮小剛有意移居美國

至於另一名導張藝謀在內地亦擁不少物業，曾被內地傳媒拍得在北京四環有價值過億的3層別墅，他更有6架名車與多個司機。不過，隨着他變賣無錫物業傳有意移居美國，其地位亦開始動搖，原本盛傳他會擔任兔年春晚總導演一職，但最終卻落在女導演于蕾手上。至於馮小剛自2018年鬧出「陰陽合同」事件後，翌年只拍了一部電影《只有芸知道》，至今已3年沒執導大片，就連群導拍主旋律電影亦冇份，在內地的地位已大不如前，難怪被指有意移居外地。