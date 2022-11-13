193哭訴連累粉絲被嘲笑　誓要奮力向上

「宇宙天團」ERROR於不少綜藝節目中，有大膽嘗試，然而出道4年間經歷風吹雨打，身心俱疲的四子發覺需要重整步伐才可再有突破，有見及此，ViuTV節目《ERROR自爆96小時》就此出現，節目中，ERROR入住遊艇4日3夜，放下偶像身份休假，期間記錄他們日常生活中的平凡一面之餘，四子更「被迫」朝夕相對，一同面對出道以來的傷痕和衝突，從而互相治愈。

節目首集記錄ERROR海上之旅的第一天，ERROR登上遊艇安頓後，隨即進行各種水上活動。難得出海遊玩，四子心情輕鬆，寫意地攤在浮床上曬太陽，又於海中暢泳兼玩直立板。身為隊長的肥仔，在一輪玩樂後擔起煮晚餐的重任，烹調四碟拿手小菜給三位兄弟品嘗，非常貼心。

平日總是吵吵鬧鬧的ERROR，此時展開了最真誠的對話，毫無保留地盡訴心中情。ERROR談到幾年間彼此心態上的轉變時，193（郭嘉駿）更真情流露，流下男兒淚，表示曾經有粉絲告訴他，因視他為偶像而被同學嘲笑，令他希望可以做得更好、變得更有實力，讓粉絲感到自豪。保錡亦坦言出道後曾經感到迷失，但今年有機會出歌，像是為他「補血」一樣，重燃他努力當藝人的那團火。