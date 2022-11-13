全日Chur到盡　吳慷仁樂做時間管理大師

向來喜愛於社交網分享逸事的台灣男星吳慷仁，近日趁拍攝新劇《有生之年》期間，與粉絲大談拍戲日常，認為這是沒甚麼空間可言，首先要把製作組要求的拍攝時期留下，一般來說，劇組大約每拍攝7天便休息一天，但每日的開工時間分分鐘大有不同，有機會天光便投入工作，但也會有夜班的時刻：「最近各個劇組工時抓的愈來愈緊，有著盡量不去超時的默契。」

吳慷仁指若果是幕後工作人員，基本上要一早到場作好準備，反而演員卻能有多一點喘息空間，加上一部作品涉及的演員多，戲份大有機會會分散，那便能夠把握時間處理私務：「通告有大概的時間，幾點到幾點大概要拍攝甚麼場次，你會大概知道，如果中間有那麼幾場空班沒有你，那就是大展身手的時候，因為你可以去看個醫生、跑個銀行、辦點事情、喝個咖啡、買點貓沙…等等等，然後在對的時間對的地點回到拍攝現場即可。」當把手上所規劃的事統統完成，那便會很有成就感。一眾網民爬文後，紛紛表示喜歡吳慷仁這篇職場文章，還跪求他多作一點分享，而鄭元暢亦搞笑指吳慷仁辦私務的例子中，除了睇醫生外，其他一律透過網上完成，至於該劇製作人林心如就指劇集已轉入直路作最後衝刺，並以3個禮炮動態公仔作為慶祝。