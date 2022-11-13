偶像張家輝驚喜拍片打氣　洪嘉豪「化骨龍」上身和應

歌手洪嘉豪（Kaho）昨晚（12日）假西九文化區為一連兩場的個人音樂會揭開序幕，圈中好友衛詩、岑寧兒及樂隊Zpecial等到場支持。大批粉絲排隊進場時，因人多太兼只得一個出入口，搞到近9時才「等齊人」開騷！甫開場時Kaho跳唱《我懂》及《表情符號》，隨後又自彈自唱演繹《好奇殺死愛》，炒熱氣氛。

而他與嘉賓陳蕾合環節時，Kaho形容陳蕾是自己的Best Friend：「佢同同事講，話寫咗千字文同我打氣，但訊息其實得幾行字！」全場爆笑。嘉豪表演彈結他時，更自爆樂器由陳蕾仗義借出。其後衛蘭現身與Kaho合唱《別放手》，Kaho感謝「家姐」衛蘭以往帶自己四處演出，給予不少機會：「依家嘅一切都係妳賦予俾我嘅。我同自己講過，如果有日可以有個人騷，一定請妳做嘉賓，我做到嘞！」他又指特別選唱《別放手》，是因為這首歌才有唱片公司肯跟自己簽約，場面感人。

視張家輝為偶像的Kaho，獲家輝拍片打氣，Kano 更即時「化骨龍」上身配合。在粉絲鼓譟下，惜肉的他僅掀起上衣僅露出下腹及肚臍，又笑言有機會在紅館再「脫」。此時他又將過往與同事及粉絲相處片段剪輯成短片，誓要搞喊全場！整個演出以《逆時車站》一曲作結尾。

Kaho完騷後受訪，笑言結尾「睇片」時自己亦有「少少喊」。談到是晚演出，他坦言：「10分畀自己7分，覺得歌可以唱好啲、舞可以跳好啲。呢個場11點一定要完騷，希望明晚聽眾可以早啲排隊入場，大家可以再玩盡興啲，今晚安歌唔夠喉。（等住上紅館除衫？）唔敢諗，今次開到騷好滿足。（過去一個月好辛苦？）因為要忙音樂會嘅嘢、拍戲同健身，又要控制胃口唔可以多食，覺得自己冇得釋放壓力，所以有一日搭lift返屋企時忍唔住喊，去到屋企門口就抹眼淚，因為驚媽咪擔心。」