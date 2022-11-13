五月天阿信邀告五人同白安製作品牌形象曲

台灣天團五月天主音阿信與藝術家不二良共同創立的品牌今年成立15周年，阿信特別邀請樂團告五人和白安參與品牌全新形象主題曲《我們都活在進化之中》，充滿創意的樂取名為「告白信」，阿信說：「就最近看什麼歌手在排行榜上歌比較紅，第一個就想到告五人和白安，就拿起電話打給同事就他們了。」

阿信指一個品牌要走15年，不管是音樂人或品牌也好，都會有時間給他們考驗，像告五人給他們很大的壓力，一起來唱這首歌又有點傳承、進化的意味，告五人主音雲安表示接到師兄的邀約很興奮，他們也是品牌的愛用者，很開心歌曲一次OK。阿信作為今次品牌主題曲製作的重任，也親自參與音樂錄製與拍攝，MV裏還有他的小巧思，特別將拍檔創作的生活藝術品鼠小小運到MV拍攝現場，讓樂迷非常期待。

無論是音樂或品牌能堅持夢想大不易，眾人被問及對甚麼事堅持最久，從小就愛吃辣的白安說對吃辣最堅持，告五人成員犬青表示三人對吃很有共鳴，在吃的過程會討論人生，聊着聊着就變成一首歌了，雲安說：「所以我們會說吵什麼架，先吃飯再說。」站在一旁的阿信聽了很有感觸地說：「五月天會吵架的時候就是每個人想吃的東西不一樣。」