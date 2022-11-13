【心理測驗】游弋內心的海洋世界　理解愛情觀

有人話愛情是「如人飲水，冷暖自知」，各人擦出的愛情火花都有差異，而每個人所持的愛情觀，往往影響另一半的模樣，所以想找到對的人，首先要清楚自己的愛情觀。日網「googirl」一道相關的心理測驗，據說能非常精準測出各人的愛情觀，一齊玩下啦！

【問題】

假如你會到水族館約會，你會想先去看甚麼海洋生物？

A.水母

B.海豚

C.企鵝

D.熱帶魚

【結果分析】

A.追求激情

在水中漂浮，成為黑暗中的光芒的水母，有着神秘魅力，選擇與另一半先看牠的你，追求一段充滿激情的愛情，注重愛情上的感官刺激。不過平日的你其實不太懂談戀愛，而且不敢表達自己大膽的一面，建議可以借助外物如香水增加個人魅力。

B.尋找夥伴

選擇先去看海豚的你，重視愛情中的「夥伴關係」，另一半對你來說是互相協力、共同進步的存在。在你心中，理想的愛情是關係平等、公平的，能把彼此的優點發揮出來的同時，互補對方的不足，令兩人的生活更加美好，因此可靠是當中最重要的因素。

C.拉近距離

可愛的企鵝代表你會被與你相差甚遠的人所吸引，可能是年齡、國籍、背景等，一旦陷入就不太聽到外界的聲音。對你來說，兩個不同的人結成情侶，一步步靠近對方是一件很浪漫的事，通過這份愛，你會學懂包容，並以更寬廣的心態去接納他人。

D.靈魂契合

五顏六色的熱帶魚象徵永不掉失的童心，純潔的你追求一生一世一雙人，甚至希望嫁給青梅竹馬或者初戀。對你來說，愛情從來都不是興之所至、互相將就，或是利益的籌碼，而是需要認真的對待，找到彼此於靈魂層面吸引的「靈魂伴侶」。