司徒鈺芸慶祝結婚三周年　同老公去馬爾代夫同泰國

武打女星司徒鈺芸（JuJu）最近與老公在泰國工作，期間抽空到了馬爾代夫及泰國蘇梅島度假慶祝結婚三周年及補度蜜月，她表示：「我哋係2019年10月結婚，原本計劃2020年初去馬爾代夫度蜜月，但因為疫情一直拖到今年先實現。我細個同爸爸媽媽去過兩次馬爾代夫，當時覺得嗰度係世界上其中一個最靚嘅地方，心願係長大後要喺呢度度蜜月。」二人在馬爾代夫入住Soneva Jani酒店，每間獨立屋都擁有私人泳池及滑梯，面積近六千呎，他們入住5晚，連食、住、水療及水上飛機等，花費28萬，非常豪華！

JuJu大讚酒店環境優美且服務周到：「去到島上第一件事係要我哋除鞋，去所有地方都要赤腳，全個島嘅人都唔著鞋，我最驚訝係對腳行咗全日，但係完全唔污糟，可想而知嗰度有幾乾淨。我哋每朝起身行出去就可以喺泳池或者跳落海游水，每間屋都有滑梯，一滑落去就係個大海。結婚紀念當日，酒店好細心，幫我哋布置房間，仲安排我哋喺一間餐廳食晚飯，間餐廳只係得我哋兩個，有三個廚招呼我哋。」她稱在當地五日，但落足三日雨，很多水上活動都要取消：「不過酒店都好多嘢玩，我哋有做瑜伽同揼骨，而且間酒店好靚，影相都可以影足一日，其中一日安排睇海豚，但因天氣關係睇唔到，最後我買咗隻海豚公仔當紀念。」