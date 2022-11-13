Pokemon孖住Tweety齊出動　聯「萌」吸Like！

卡通角色賣相可愛，因此往往成為時尚品牌的熱門聯乘象。最近Puma及MCM的新作，不約而同以膾炙人口的卡通角色擔任主角，前者聯乘萬人迷Pokémon，後者將經典可愛角色Tweety融入一系列單品，配以鮮明色彩及富思的細節設計，讓人感染角色帶來的快樂情緒之餘，更能點亮一身秋冬尚造型。

《Pokémon》角色融入設計

全新Pokémon x Puma聯乘系列將《Pokémon》中4個人氣角色包括Pikachu、Squirtle、Charmander、Bulbasaur化為設計元素，並融入RS-X、Suede Classics、Rider FV及Slipstream Lo等經典鞋款當中。設計師今次不僅將萌爆角色的頭像呈現，更將每隻小精靈的獨特色調注入麖皮與中底，或是抗撕裂物料與PU塑膠面料上，透過不同材質拼接，呈現獨特視覺效果。加上鞋舌標籤、鞋墊、後踭等處處隱藏角色元素，令粉絲捉精靈捉到上鞋。除運動鞋外，新系列亦包括長短袖Tee、連帽術衣、外套、運動長褲及配飾等，設計上除了注入大熱的運動風，更用上黑、紫、白、黃和粉藍等色調，要融入日常穿搭話咁易！

Tweety萌上身

除Puma外，皮革奢侈品牌MCM最近為慶祝Tweety 80周年，特別與華納兄弟（Warner Bros）合作推出充滿玩味的時裝系列，結合品牌型格設計與 Tweety的淘氣形象，為初冬增添歡樂暖意。新系列一共有30件單品，包括Ready-to-wear、袋及飾物等。設計上糅合Tweety的調皮形象和MCM細緻的工藝精神；同時以Tweety可愛圖案配上標誌性Visetos Monogram，應用在漁夫帽、球帽、購物袋及皮革單品如背囊、銀包、卡片夾、化妝箱等配飾上，活力多彩又可襯性高，啱晒愛萌愛愛搶Fo的時裝人口味！