【日本再出發】回遊東京　6個新景點

雖然這兩年因為疫情，日本觀光業大受衝擊，但開發新景點，日本其實從沒停止過，如今重新通關，大家如已準備重返東京，記得留意今次介紹6個，在疫情期間在東京及近郊的新開景點：

（1）東京迪士尼．新酒店新園區

東京迪士尼《反斗奇兵》酒店，剛在今年4月開幕！酒店外觀如像用玩具積木砌成，在門前的彈弓狗公園（Slinky Dog Park）有巴斯光年及翠絲的立像，而在酒店內的玩具老友廣場（Toy Friends Square）更可見到胡迪、牧羊女及一眾玩具老友，同樣色彩繽紛；酒店有595間客房，房間設計參照了戲中安仔的房間，充滿藍天白雲色彩。

Tokyo Disney Resort Toy Story Hotel

地址：千葉縣浦安市舞濱1-47

而東京迪士尼樂園在2020年4月，亦開放了全新的新幻想世界園區（New Fantasyland），在以《美女與野獸》為設計主題的全粉紅色城堡內，有新大型遊樂設施「與野獸的魔法物語」，重現作品中最經典場面，遊客可乘着「茶杯」近距離感受當中的浪漫情懷。

此外在明日世界園區，也有同期新開放的《大英雄聯盟》機動遊戲Baymax Happy Ride，玩者可乘坐由醫神（Baymax）駕駛的小車在場中四竄擺動，有夠刺激。而在東京迪士尼的卡通城內，亦有全新的設施Minnie's Style Studio，大家可以在米妮的形象設計工作室內，跟米妮會面及拍照。

東京迪士尼樂園

地址：千葉縣浦安市舞濱1-1

（2）西武園遊樂園．走進哥斯拉戰場

位於埼玉縣所澤市的「西武園遊樂園」，經翻新後於2021年5月重新開放！它以呈現日本60年代市景為賣點，讓遊人宛如穿越時空重返繁華的昭和時代，感受溫暖美好的復古情懷；走進園中戲院，更可體驗全新遊樂設施「哥斯拉The Ride大怪獸頂上決戰」，透過逼真的視覺與體感效果，讓你感受置身哥斯拉大戰三頭龍戰場的巨大壓迫感。

西武園遊樂園

地址：埼玉縣所澤市山口2964

（3）橫濱空中纜車．賞海景看高達

在2021年4月開通的「橫濱空中纜車」，不但把大家從JR櫻木町站，走到新港區紅磚倉庫的路程，由20分鐘縮減至5分鐘，如果置身在視野極佳的車廂中，更可俯瞰運河公園沿岸一帶海景，晚上甚至欣賞到日本5大絕美夜景之一的橫濱夜景，情侶拍拖有夠浪漫。

橫濱空中纜車

地址：神奈川縣橫濱市中區櫻木町1丁目200

來到橫濱，當然要順道去看期間限定的 1:1可動高達（Gundam Factory Yokohama），從早到晚都它都有亮燈可動表演，如登入高塔更可近距離觀看整個表演過程。它最後展期已鐵定由12月19日至3月31日結束，想看要把握最後機會。

Gundam Factory Yokohama

地址：橫濱山下碼頭（橫濱市中區山下町279-25）

（4）UNIQLO PARK．購物親子公園

以購物加玩樂為概念，於3層購物門市的頂層開設的「UNIQLO PARK」於2020年4月開幕，給父母購物之餘，也有給孩子「放電」的空間，公園有齊繩網陣、攀石牆、滑梯等玩樂設施，適合不同年紀小孩體驗，而且公園居高臨海，坐在公園休息已十分治癒。

UNIQLO PARK

地址：神奈川縣橫濱市金澤區白帆6-5

（5）浪漫特快博物館．鐵道迷的浪漫

於2021年4月開幕的小田急電鐵「浪漫特快博物館」，是鐵道迷最新朝聖地，館內除可近距離觀賞日本歷代經典浪漫特快列車外，還可親自走進車廂感受外，鐵道迷甚至可坐進列車模擬駕駛室，一嘗當列車車長滋味，又或在館內欣賞行駛中的精細列車模型，感受鐵道的浪漫。

浪漫特快博物館

地址：東京神奈川縣海老名市めぐみ町1－3

（6）Small World Tokyo．看初號機出擊

在2020年開幕的「Small World Tokyo」，是個佔地達8千平方米的超級小人國，除了包含日本及各國迷你場景，各動態演出如火箭升空也相當逼真，而最震撼莫過《新世紀福音戰士》第三新東京的實體還原，以及看到福音戰士初號機從地底出擊，動漫粉絲看到感動不已。

Small World Tokyo

地址：東京都江東區有明1-3-33 Ariake Butsuryu Center