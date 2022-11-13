時令太史五蛇羹　矜貴補身

來到秋冬，適時吃蛇羹進補養生，中環名人中菜廳國金軒主持李煜霖師傅師承李才師傅，今年就有供應正宗太史五蛇羹，餐廳主廚仇健恩師傅指五蛇指過樹榕、飯鏟頭、金腳帶、三索線和白花蛇，愈毒的蛇，肉質愈鮮甜，要用人手撕成幼絲，其他還有花膠絲、雞絲、冬菇絲、木耳絲和冬筍絲，湯汁則由蛇湯和上湯混合。煮蛇羹最重要是用瓦煲，利用熱力迫出食材的水分，吃時就不會水汪汪。完成後可配檸檬葉、芫荽、白菊花和薄脆享用，滋味又補身。

據註冊中醫師何婉珊醫師指蛇肉屬低脂高蛋白食材，能為人體提供多種氨基酸、礦物質和維他命A及B等，蛇羹其他配料亦有營養。一般蛇肉性溫、味甘（除水蛇肉味鹹性寒），有補益氣血、袪風通絡作用，適合氣血不足和體質虛弱的人士。但要留意體質壯實偏熱、陰虛火旺，經常咽痛口渴、心煩焦躁、身熱、皮膚乾燥、小便黃熱和大便秘結乾燥等症狀人仕，服用後容易出現上火症狀，另外感冒、行經期間、孕婦亦不宜食用。吃蛇羹時不妨菊花水或雪梨水等清熱生津食材，避免和火鍋、燒烤、炸物或溫燥補品一起吃。