日本男神木村拓哉,今日(13日)迎接50歲牛一的大日子,例牌全家總動員為他慶祝。一對寶貝女心美與光希,凌晨時份已在社交網貼上父女甜蜜合照與私藏的生活照賀壽。光希更以英文及日文分別留言:「Happy Birthday to the best dad in the World 無時無刻都感謝你,能出生成爸爸的女兒,真的很幸福」,肯定令木村甜到漏!而老婆工藤靜香則在即時動態上傳滿天星花束照片,並寫著:「HAPPY BIRTHDAY」,非常有心。

此外,木村日前落實接拍《教場》前傳劇《風間公親-教場0-》,在明年4月富士電視台播出。他昨日(12日)為劇集試造型,獲劇組送上蛋糕為他率先慶祝。