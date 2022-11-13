兒童專用Gadget　保健康策安全

小朋友是家庭的心肝寶貝，家長們想時刻關注他們的健康及安全，不妨搵Gadget幫手！新近就有不少智能裝置為此而設，一齊睇睇！

實時追蹤 一鍵求救

Fone R1s是由新加坡科技品牌myFirst推出的兒童智能手錶，支援4G LTE流動網絡，讓孩子跟家人朋友實時聊天和視像通話。通過myFirstFone應用程式配對，父母可授權和限制與孩子交談的對象，背後GPS追蹤系統還能實時更新手錶位置，假如孩童活動超出指定範圍，程式會發出提示通知，輕鬆掌握孩子動向。手錶另設有SOS一鍵求救按鈕，緊急時向父母發出求救訊號並自動錄下周遭環境聲音30秒。

硬件方面，內置1.3吋IPS顯示屏，8GB儲存空間足夠存放超過1,500首歌曲，同時具備200萬像素鏡頭，拍攝的相片可作為背景使用。其他功能包括IP68防水、心率監測、計步、繁體中文顯示等等。此機現已上市，提供多款錶面和錶帶顏色選擇。

追蹤症狀 分析睡眠

CuboAi Plus智慧寶寶攝影機來自台灣，由具有科技專業的在職父母、人工智能專家及兒科醫生共同研發，配備1,080p HD超廣角鏡頭、亮度感測器、手動旋轉90度鏡頭，透過AI協助運行，能偵測BB仔的口鼻有否被異物或被子覆蓋；睡眠翻身時有否危險性；追蹤孩子的咳嗽症狀、精密地分析睡眠紀錄，高感度麥克風偵測孩子的真實哭聲等，更可設定「危險區域」，若偵測到危險正在接近，就會於App內立即收到通知。

無毒材料 音樂安撫

EZVIZ BM1是一款袖珍型嬰兒電池無線網絡攝錄機，採用全高清1,080p鏡頭，支援4mm@F1.6光圈、100°視角及8倍數碼變焦，讓家長時刻監察嬰兒狀況。採用無毒嬰兒安全矽膠製造，觸感柔軟且無稜角，獨家AI智能技能實時檢測嬰兒哭泣、嬰兒離床及嬰兒活動，當感應到嬰兒哭泣會自動播放音樂安撫嬰兒。內置2,000mAh電池，毋須插電也能使用。