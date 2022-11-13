李居明幫香港起卦：2023年大家行好運！

玄學家李居明大師繼編撰粵劇戲寶《毛澤束》及《粤劇特朗普》後，最新力作《智擒四人幫》今日（13日）正式公映，李居明率領一眾粵劇紅伶包括龍貫天、陳咏儀、陳鴻進、新劍郎、鄧美玲、呂洪廣及王超群等齊集新光戲院進行開鑼拜神儀式，祈求演出順利，吸引大批劇迷到場支持。《智擒四人幫》故事講述由 1950年到 1976 年最受人矚目的一段中國近代史，並首次以粤劇形式搬上舞台。談到演出感受，眾人也感謝大師用心創作，第4次飾演毛澤東的龍貫天說：「每一集都有唔同特色，將近代史融入劇目。」飾演江青的陳咏儀説：「師傅將唔同年代嘅江青都寫出嚟畀大家睇。」問到為何平日笑容滿面的她今日如此嚴肅？她笑言因劇目以倒序形式演繹，待會她一出場便要演自殺場面，現正培養感情中：「大家放心，陣間會見番我笑容滿面演出。」

除剛完成的《智擒四人幫》外，李居明亦正同時撰寫多齣新派及傳統戲寶，預料於年底及來年陸續公演，談到即將迎來新一年，李居明透露剛為香港來年起了多支卦象：「幾個都係好啩，嚟緊係『大和諧年』，全世界嘅領導都會有偈傾，2023年大家都會行好運，而疫情應該仲有一年，不過大家防疫意識都咁好，唔使擔心啦，大家可以期盼住經濟會愈嚟愈好、通關在望，好多以前想做嘅嘢都可以發揮。」