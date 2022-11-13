陳山聰6劇揸手衝視帝　劉穎鏇被睇好奪「飛躍進步獎」

藝人陳山聰與劉穎鏇（Tiffany）今日（13日）出席無綫台慶劇《超能使者》宣傳，山聰對於今年有6套劇推出氣勢強勁，被睇好奪視帝呼聲高，他坦言難得一年有5套正劇及一個單元劇，當中更有兩套台慶劇：「我仲有《隱形戰隊》明年播出，其實今年一連咁多套劇，係因為之前有啲劇押後咗推出，有啲拍完冇耐就趕住播，變咗今年連續幾套劇出啫！」

談到上屆視帝兼老友譚俊彥（Shaun）表明會投他視帝一票，山聰笑指有對方一票已足夠：「有視帝投票畀我喎！自己會平常心，起碼唔會冇票先。（擔心幾套劇一齊提名會分薄票源？）如果要我揀都真係好難揀，個個都好似Jaco（山聰兒子），都係親生仔，點揀呢？其實邊套劇入圍都值得開心嘅，因為幾套劇都有唔同風格。」

相對於視帝，山聰直言恨攞由傳媒投票的「最佳衣着獎」，他說：「對一個貪靚又鍾意時裝嘅人嚟講，呢個獎好有意義，之前投資咗30年錢喺時裝上面，都夠買層樓，念在我貢獻咗咁多畀時裝，畀呢一個獎我都得啩！所以依家我會向傳媒積極拉票，務求當晚要攞到呢一個獎。」

至於今年亦有4劇出街的Tiffany，被睇好奪「飛躍女進步女藝員獎」，對此她說：「我都唔敢講，不過幾套劇嘅角色都畀到大家新鮮感，希望觀眾睇到自己有進步。」在旁的山聰搞笑Tiffany穿比堅尼戲份尚未播出，寄望屆時播出會有更高收視。