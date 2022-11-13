BMW M2　新世代熱鬥小馬發表

新世代M2在後輪驅動、M 牽引力控制和主動式 M 差速器的協作下，無論任何時候都可駛出M系的高性能功架。

寶馬(BMW)全新第二代M2早前發表，它跟新世代M3/M4一樣，同是以新3.0L直六M TwinPower Turbo引擎作動力核心及搭配8前速M Steptronic 自動波箱。最大馬力達460hp，較第一代M2多90hp，550Nm峰值扭力可於2,650rpm至5,870 rpm間全數釋放，引擎最高轉速更達到 7,200 rpm，完成0-100km/h及0-200km/h加速，分別只需4.1秒和13.5秒。棍波迷可選裝六前速手動波箱，完成0-100km/h及0-200km/h加速，分別需4.3秒和14.3秒。

更重要的是在新世代M3/M4上標準配備、集齊M牽引力控制（M Traction Control）、M飄移分析（M Drift Analyzer）及M圈速計時(M Laptimer)的M Drive Professional系統，在新世代M2身上一樣屬標準配備。並提供M Race Track套件(內含M Driver's Package、M Carbon車頂、M Carbon 桶形座椅、碳纖維飾面內飾等)供車迷加配。